Un jardin collectif pousse à Chute-aux-Outardes

En pleine année marquant son 25e anniversaire d’existence, le Carrefour familial de Chute-aux-Outardes innove avec l’aménagement d’un jardin collectif, une façon de contribuer à l’autonomie alimentaire.

Une trentaine de familles sont associées à l’expérience pilote. Elles y participent comme bénévoles, ce qui leur assure de se partager la production, et ce, tout à fait gratuitement.

Une part d’environ 15 % des récoltes ira aussi au comptoir alimentaire et aux trois groupes de cuisine collective sous la responsabilité du Carrefour familial, précise sa coordonnatrice, Marianne Laforce.

La Coopérative de solidarité Gaïa veille au grain avec son expertise et son savoir-faire. Elle offre son soutien technique et une formation en quatre étapes à six apprenties maraîchères, des bénévoles qui ont davantage de temps à consacrer au jardin. Ces formations font l’objet d’une captation par la Télévision régionale de la péninsule de Chute-aux-Outardes.

Le jardin couvre une superficie de 10 000 pieds carrés et renferme 35 variétés de légumes et de fruits qui poussent sans aucun pesticide et produit chimique. La serre s’annonce aussi très productive. Elle sera probablement remplacée l’an prochain en raison de sa désuétude, selon Mme Laforce.

Installations existantes

Le jardin collectif se trouve derrière les installations du club FADOQ de l’endroit, où d’ailleurs un jardin communautaire était aménagé jusqu’à il y a environ cinq ans.

La coordonnatrice explique la distinction entre un jardin communautaire et un jardin collectif. Dans le premier, les gens cultivent leur propre parcelle de terrain, tandis que dans le second, la culture se fait collectivement.

Pour mener à bien son projet, le Carrefour familial de Chute-aux-Outardes a bénéficié d’un soutien de 25 000 $ du programme de la Table santé-qualité de vie Côte-Nord, chapeautée par Loisir & sport Côte-Nord.