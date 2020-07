Simon trouve un trésor au Vieux-Poste

Simon Bourgeois Bilodeau, âgé de six ans, en aura des choses à raconter à ses compagnons de classe lors de la rentrée scolaire dans quelques semaines, lui qui a récemment découvert dans le secteur du Vieux-Poste à Baie-Comeau ce qu’il considère comme un véritable petit trésor

Deux semaines après la découverte d’un jonc en or 14 carats et plus d’un étui contenant quelques cartes remontant à une quarantaine d’années, l’enfant est encore fébrile. Tout ce qu’il veut, c’est de retourner sur place afin de continuer ses recherches au cas où, raconte son père en riant. « Il a voulu y retourner. Il a dans sa tête qu’il va être capable de trouver un (véritable) trésor », souligne Patrick R. Bourgeois.

Ce dernier explique de quelle façon lui et son fils se sont retrouvés à chercher des trouvailles près du Vieux-Poste. Après avoir raconté à son fiston des histoires de contrebande d’alcool et d’île secrète (avec une pensée l’île du Colon, non loin), il s’est rendu dans le secteur pour poursuivre le jeu en lui précisant qu’avec ses détecteurs de métaux, ils pourraient peut-être trouver des traces du passé.

Le duo venait à peine de commencer à sonder le sol que l’enfant trouvait une bague en or, à la grande surprise du papa qui s’attendait plutôt à localiser de vieux clous et autres objets du même acabit. Puis, tout à côté, il y avait l’étui avec des cartes au nom de Simone Breton Bilodeau, née en 1922 selon une carte de la Régie de l’assurance maladie du Québec expirant en 1981.

Une bouteille à la mer

Il n’en fallait pas plus pour que Patrick R. Bourgeois partage la découverte de Simon sur sa page Facebook en espérant obtenir des informations sur la dame en question. « Avec Facebook, ce qui est formidable, c’est qu’on réussit à trouver. »

Il a ainsi rapidement appris que Mme Breton Bilodeau était décédée en 2019 à l’âge de 96 ans, en Estrie. De plus, dès le lendemain de la trouvaille, son petit-fils, qui habite à Baie-Comeau, se manifestait.

« Il m’a raconté que la dame avait habité une vingtaine d’années à Baie-Comeau, sur la rue Papineau. Son mari, Léo Bilodeau, avait une shop de soudure dans le parc industriel. Ils ont fini par déménager et s’installer en Estrie », poursuit l’homme.

Le petit-fils a exprimé le souhait de rencontrer le jeune Simon et de voir de plus près les cartes ayant appartenu à sa grand-mère. Et si l’enfant vient qu’à vouloir se débarrasser de son petit trésor, le quadragénaire s’est dit preneur.

Quant au jonc en or retrouvé, Patrick R. Bourgeois est d’avis que c’est un pur hasard s’il se trouvait non loin de l’étui de cartes. Par coïncidence également, l’enfant et la vieille dame portent les mêmes initiales, soit S.B.B, comme le papa l’a d’ailleurs fait remarquer. Finalement, on peut dire que pour son fils, le hasard a bien fait les choses.