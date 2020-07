Des ours capturés aux Bergeronnes

La municipalité des Bergeronnes a confirmé l’information il y a quelques minutes sur sa page Facebook. La maman ours et ses oursons qui rôdaient depuis plus d’un mois dans les parages du sentier du Morillon, près du Camping Bon-Désir, ont été capturés.

Une cage était en place depuis le 18 juin, alors qu’un touriste, se retrouvant malencontreusement entre le mammifère et son petit, a subi une attaque et fut blessé légèrement.

Pour des raisons qu’on ignore toujours, le sentier Morillon, fermé lors de la première attaque, a été rouvert quelques semaines plus tard. Le 1er juillet, l’ourse a récidivé, blessant un homme de Baie-Comeau à la jambe. Ce dernier a été secouru par un résident saisonnier des Bergeronnes.

La maman ours et ses petits ont été relocalisés par les agents de la faune. La municipalité des Bergeronnes recommande l’extrême prudence puisque la présence d’ours est toujours possible dans ce secteur boisé. Le sentier du Morillon a été rouvert.