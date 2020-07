Tourisme Baie-Comeau se tourne vers les visites guidées

Après avoir appris vers la mi-juin seulement qu’il pouvait rouvrir son bureau d’information touristique, Tourisme Baie-Comeau s’est pour ainsi dire retourné sur un 10 cents afin de proposer aux visiteurs une activité normalement dévolue aux croisiéristes : une visite guidée du quartier patrimonial.

« On s’est demandé qu’est-ce qu’on pourrait bien offrir à notre monde et c’est là qu’on a décidé de bonifier quelque chose qui existe déjà », mentionne Reina Savoie-Jourdain, directrice générale par intérim de Tourisme et Croisières Baie-Comeau.

La formule des visites guidées a été retenue. Offertes depuis le début de juillet à raison de deux par jour, elles s’adressent autant aux touristes qu’aux résidents qui souhaitent découvrir l’histoire de leur ville. Les réservations doivent se faire 48 heures à l’avance, mais un délai plus court est parfois possible.

« Les guides, ce sont eux qui racontent l’histoire. L’histoire leur court dans les veines », précise Mme Savoie-Jourdain, en rappelant que l’un d’eux, Walter Arsenault, a même déjà travaillé dans sa jeunesse pour le fondateur de la ville, le colonel Robert Rutherford McCormick.

Un circuit pédestre

Le circuit pédestre prévoit des arrêts au monument emblématique du colonel McCormick, au parc des Pionniers et sur la terrasse de l’hôtel Le Manoir où café et jus sont offerts.

Ensuite, les participants sont invités à découvrir la jolie église anglicane St.Andrew & St.Georges et l’église catholique Sainte-Amélie. Normalement fermées pour l’été dû à la pandémie, elles ouvrent leurs portes de façon ponctuelle grâce à des ententes conclues entre leurs bénévoles et Tourisme Baie-Comeau. Les visites guidées se terminent sur Place La Salle.

Enfin, il semble que le va-et-vient des touristes au bureau d’information touristique de Baie-Comeau ne dérougit pas en cette première semaine des vacances de la construction. « Depuis lundi, ça roule tempête. C’est non-stop non-stop », conclut Mme Savoie-Jourdain, visiblement heureuse de cet achalandage.