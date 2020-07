Les rassemblements publics de 250 personnes autorisés à compter du 3 août

Dès le 3 août, le nombre maximal de personnes permis lors d’événements intérieurs et extérieurs passera de 50 à 250 personnes.

Cette nouvelle règle s’applique aux lieux publics et non aux rassemblements intérieurs et extérieurs d’une résidence privée ou d’un chalet qui, eux, sont toujours fixés à 10 personnes.

Événements intérieurs

Les salles de spectacle, théâtres et cinémas à travers le Québec pourront donc accueillir 250 personnes. Par contre, la distance de deux mètres entre les spectateurs devra être respectée. Les personnes de 12 ans et plus devront porter un masque lorsqu’elles se déplacent , à moins d’avoir une condition médicale particulière. Lorsqu’ils seront assis, la distance entre les spectateurs pourra être de 1,5 mètre et ils pourront retirer leur masque.

Cette mesure est aussi valable pour un événement sportif amateur intérieur, de même que les lieux de culte, les salles d’audience et les salles louées, y compris les salles communautaires.

Événements extérieurs

Le gouvernement rappelle que les festivals et les grands événements demeurent interdits jusqu’au 31 août. Pour les événements extérieurs, la distance de 2 mètres est nécessaire entre les personnes, à défaut de quoi le port du masque ou le couvre-visage est obligatoire.

Pour justifier cette annonce, Richard Massé, conseiller médical stratégique à la Direction générale de la santé publique du ministère de la Santé et des Services sociaux l’a expliqué ainsi.

« Nous avons tenu compte de l’expérience des dernières semaines, alors que la limite était établie à 50 personnes, et nous avons notamment constaté que les exploitants ont fait preuve de diligence dans la mise en œuvre des différentes mesures nécessaires pour assurer la sécurité des travailleurs et du public. Notre analyse de la situation permet d’augmenter le nombre de personnes pouvant être accueillies dans ces lieux. Toutefois, la collaboration de tous, notamment par l’application de la distanciation physique, le lavage des mains et le port du masque ou du couvre-visage lorsque cela est indiqué, est essentielle afin d’assurer le succès de cette nouvelle étape. »