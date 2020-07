Pointe-aux-Outardes prépare le retour de son marché public

Pointe-aux-Outardes prépare le lancement de la deuxième édition de son marché public, qui se déploiera à la Place du marché de son Portail d’entrée, près de l’intersection de la route 138 et du chemin Principal.

Du 15 août au 19 septembre, des producteurs et des artisans y installeront leurs pénates chaque samedi de 10 h à 14 h. En raison des mesures sanitaires à respecter, le nombre de kiosques passera cependant de sept qu’il était en 2019 à quatre cette année.

« Avec tous les assouplissements qu’il y a eus, ça nous permet d’avoir quelques activités. On voulait mettre de la vie dans la municipalité », explique le maire Serge Deschênes.

La priorité sera accordée aux producteurs et aux artisans de Pointe-aux-Outardes. Par contre, ceux des localités voisines pourraient aussi avoir l’occasion d’exposer leurs produits.

Les entreprises Pointe-aux-Pommes et Sucrerie rustique, la ferme Dalpalou et la coopérative Gaïa devraient être de retour au marché public et d’autres se greffer à elles.

« En 2019, les producteurs étaient satisfaits et avaient hâte que ça recommence cette année », souligne M. Deschênes, tout en rappelant qu’au départ, en raison de la pandémie, il avait été décidé que garder fermer le marché public cette année. « On évaluait ça de semaine en semaine. On est content (d’ouvrir) », conclut-il.