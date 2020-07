Bris d’aqueduc à répétition dans St-Georges : la Ville cherche du financement

La désuétude de la conduite principale qui alimente le quartier Saint-Georges à Baie-Comeau est une véritable épée de Damoclès au-dessus de la tête de ses résidents. Le maire Yves Montigny s’en dit conscient et souhaite son remplacement le plus rapidement possible, mais sans que l’entièreté de la facture soit à la charge des contribuables.

Faut-il rappeler que les citoyens du quartier ont récemment été privés d’eau pendant 48 heures en raison d’un bris d’une conduite située sous la route 138 dans le secteur de l’intersection avec la route 389. En novembre 2019, un autre bris de la même canalisation avait entraîné cette fois-là une interruption d’eau de 72 heures, du jamais vu dans la municipalité.

« Cette conduite majeure-là va passer avant d’autres travaux de rues », martèle le maire, en soulignant que la Ville est en recherche de financement.

La route où se trouve le tuyau problématique est sous la responsabilité du ministère des Transports du Québec (MTQ). Aussi, à la suite du bris de novembre, la municipalité s’est entendue avec lui pour faire coïncider les travaux de remplacement de la conduite avec ceux de repavage du secteur.

« Nous, on va payer pour l’excavation et changer la conduite et eux, pour le pavage », explique M. Montigny, tout en soulignant qu’une partie du tronçon en question est à quatre voies.

Selon le maire, ce souci de coordonner les travaux municipaux avec ceux du MTQ pour éviter des frais aux contribuables explique d’ailleurs la décision de la Ville de ne pas toucher à cette conduite lors des travaux reliés à la nouvelle usine d’eau potable, voilà quelques années. À ce moment-là, le pavage du secteur n’était pas dans les plans immédiats du ministère, selon lui.

En raison des risques de bris, la vieille conduite est cependant surveillée de près, assure M. Montigny. Les travaux amorcés le 13 juillet faisaient d’ailleurs suite à la détection d’une fuite d’eau, mais qui ne nécessitait pas une intervention d’urgence, ce qui a permis de planifier l’intervention. Par contre, une fois l’excavation effectuée, de mauvaises surprises attendaient les employés sur place et contribuaient à prolonger le délai de réparation.

Huit cents mètres en attente

Dans sa programmation de travaux en 2020, le MTQ doit paver le tronçon de la route 138 entre la voie ferrée sur le boulevard Comeau, tout près du boulevard La Salle, et la route Maritime à compter du mois de septembre. Par contre, il omettra l’asphaltage d’un tronçon de 800 mètres sous lequel la conduite est située jusqu’à ce que la Ville soit prête à effectuer le remplacement de la canalisation.

Selon la porte-parole du ministère, Caroline Rondeau, ce tronçon se trouve à « 200 mètres à l’ouest et 600 mètres à l’est de l’intersection de la route 389 ».

À la rencontre de novembre, la Ville avait indiqué son intention d’effectuer les travaux sur son réseau d’aqueduc en 2021 ou 2022. Ça, c’était avant que les citoyens du quartier Saint-Georges soient privés d’eau pendant 48 heures à la mi-juillet.

Ajoutons que le ministère des Transports prépare d’autres travaux d’asphaltage concernant le tronçon de la route 138 allant de la route Maritime à la rivière aux Anglais. Ils pourraient être réalisés d’ici un an ou deux.