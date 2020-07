Une relève dynamique à la ferme Aux Jardins des Prés

Les activités d’autocueillette sont reprises depuis la mi-juillet à la ferme Aux Jardins des Prés à Pointe-Lebel. Arrivés de Montréal au cours de la dernière année, les nouveaux copropriétaires, Jasmine Després et Jerry Louissaint, ouvrent leurs champs aux visiteurs chaque week-end.

Actuellement, les camerises volent la vedette, mais autour de la mi-août, les belles framboises rouges seront disponibles à leur tour. Puis, en octobre, les argousiers feront certainement le bonheur de plusieurs personnes.

Comme le souligne la copropriétaire, la ferme possède aussi une plantation d’amélanchiers, mais toute la récolte est destinée à la microbrasserie St-Pancrace, qui utilise les fruits dans la fabrication de sa bière Parapapampam au cours de l’automne.

« On cultive (sans aucun produit chimique) sur à peu près 4,5 hectares, mais la ferme possède 35 hectares. On a une belle possibilité de terrain. On peut développer de nouveaux projets et on a de l’espace pour le faire », assure Jasmine Després.

Celle qui doit accoucher de son premier enfant en octobre s’active ces temps-ci à développer de nouveaux marchés. « Je ne veux pas juste faire de l’autocueillette », ajoute la productrice, qui tient la population informée grâce à la page Facebook de la ferme Aux jardins des prés.

L’amour de la région

Toute une histoire quand même que celle de Jasmine Després et Jerry Louissaint, un Québécois d’origine haïtienne. N’écoutant que l’appel de la Manicouagan et de l’agriculture, ils ont quitté la métropole pour reprendre les destinées de l’entreprise fondée voilà une bonne vingtaine d’années par le père de la dame, Jean Després, décédé en décembre 2018, et sa conjointe, Barbara Otrysko.

« À chaque été, on venait ici. On a fini par venir de plus en plus longtemps. Mon chum est comme tombé en amour avec la région », explique celle qui a vécu dans la Manicouagan de l’âge de deux mois à sept ans, soit jusqu’à la séparation de ses parents. « Je suis un petit bébé qui a grandi sur la plage de Pointe-Paradis », lance-t-elle en riant.

Si le départ de M. Després a précipité un peu l’installation à Pointe-Lebel, il n’en reste pas moins que c’était écrit dans le ciel que le couple deviendrait propriétaire de la ferme. « Ce n’est pas son décès qui nous a amenés ici », martèle Jasmine Després.

Un projet de relève

Avant même qu’une maladie fulgurante emporte son père, elle et son conjoint étaient devenus actionnaires de la ferme Aux Jardins des Prés dans le but avoué d’en prendre les rênes à la retraite du couple Després-Otrysko.

Jasmine Després admet que la possible vente de la ferme en 2015 l’a fait allumer. « Ça m’a donné un choc le fait que j’ai failli perdre la ferme. Quand j’ai vu que ça n’avait pas marché, j’ai dit à mon père, là, il n’y a personne d’autre et on s’en vient. »

Avant de déménager leurs pénates dans la Manicouagan afin d’exploiter la ferme, les nouveaux producteurs agricoles ont eu le temps de suivre diverses formations liées à l’entrepreneuriat et, notamment, à la culture d’arbres fruitiers.

Côté professionnel, Jasmine Després et Jerry Louissaint ont aussi changé de cap, laissant de côté des postes en diététique et comme chef cuisinier pour œuvrer dans le domaine financier à Baie-Comeau du lundi au vendredi.