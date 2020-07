Planage et pavage sur une partie de la côte Maisonneuve

La chaussée de la côte Maisonneuve menant au quartier Saint-Georges fait l’objet de travaux de réfection depuis jeudi matin, ce qui oblige les automobilistes à un détour par la rue Cartier et la route Maritime.

Des travaux de planage sont amorcés sur le tronçon qui s’étend du viaduc jusqu’au milieu de la côte et devraient se poursuivre vendredi. Ils seront suivis par l’application de pavage. Normalement, le chantier devrait se terminer le jeudi 6 août.

Le projet de réfection se trouvait déjà sur la table de travail de la Ville pour 2020, mais il a été décidé de le coordonner avec le chantier de l’avenue Talon, situé tout près et sous la responsabilité de l’entrepreneur Jean Fournier inc., afin de faire des économies.

Comme l’explique Annick Tremblay, directrice des affaires juridiques et greffière et remplaçante du directeur général en vacances, les services de l’entreprise sous-traitante pour le planage sur Talon ont été requis dans le cadre des travaux sur Maisonneuve. « On a vraiment saisi l’opportunité étant donné l’économie de coûts », souligne-t-elle.

Le pavage des trois voies du tronçon ciblé sera fait par des employés municipaux.

Projet repoussé

Par ailleurs, soulignons que le ministère des Transports repousse d’un an le projet de réfection du viaduc de la côte Maisonneuve en raison de la nécessité d’un déplacement d’utilités publiques.

Planifiés à des fins préventives, les travaux ciblent la réparation des éléments de béton de la structure et l’application de peinture sur la surface pour en améliorer l’esthétisme.

La construction de ce viaduc remonte à 1960.