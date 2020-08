COVID-19 : Pessamit sur un pied d’alerte

Pessamit prend très au sérieux la contamination à la COVID-19 d’une personne d’une autre communauté ayant été en contact avec certains membres de sa propre communauté.

Rappelons qu’en fin de semaine dernière, Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam (ITUM) a sonné l’alarme à l’effet qu’une personne en visite au cours des jours précédents avait été testée positive au virus. Or, cette même personne a également eu des contacts avec des Innus de Pessamit.

Dans un communiqué émis dimanche, le comité des mesures d’urgence de Pessamit, sous la gouverne du centre de santé et de services sociaux de la communauté et de la santé publique de la Côte-Nord, a rassuré sa population. « Nous tenons à vous rassurer qu’aussitôt que nous avons été mis au courant de la situation, la santé publique a débuté son travail afin de procéder à l’enquête épidémiologique et de contacter les personnes qui auraient été en contact avec la personne infectée. »

Lundi, les gens ayant été en contact avec la personne contaminée avaient été retracés et les tests de dépistage étaient déjà effectués ou devaient l’être le jour même, a confirmé le porte-parole du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord, Pascal Paradis.

La tolérance

Tout en insistant sur l’importance de respecter les règles sanitaires que sont le lavage des mains, la distanciation physique de deux mètres et le port du masque, le comité des mesures d’urgence de Pessamit a aussi lancé à la tolérance.

« Nous savons qu’il est facile de blâmer la personne pour la situation d’aujourd’hui, mais nous demandons à la population d’être tolérante et de ne pas tomber dans l’intolérance », peut-on lire. Le comité a plutôt invité les gens à soutenir la personne infectée.

Les autorités de la santé publique de la Côte-Nord travaillent avec celles de la Mauricie dans ce dossier.