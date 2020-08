Le Drakkar échange un produit local

Les vacances sont terminées pour le directeur général du Drakkar de Baie-Comeau, Pierre Rioux. Il a procédé à un premier mouvement de joueurs depuis les assises de la Ligue de hockey junior majeur du Québec en juin. Le produit local Félix Tremblay prend la route de la capitale de l’Île-du-Prince-Édouard pour se retrouver avec les Islanders de Charlottetown. En retour, la formation nord-côtière met la main sur Max-Antoine Melançon.

Le nouveau venu avec le Drakkar de Baie-Comeau en sera à sa quatrième saison dans la LHJMQ. L’ailier droit de 19 ans, au fort gabarit (6’3″, 198 lb), a été un choix de quatrième tour en 2017 par les Sea Dogs de Saint John.

Lors de la dernière campagne, en 24 parties, il a fait bouger les cordages à deux reprises, en plus de se faire complice sur trois autres buts, pour un total de cinq points. L’attaquant originaire de Drummondville avait disputé ses deux premières saisons dans l’uniforme des Cataractes de Shawinigan, cumulant huit filets et onze passes en 68 matchs.

Quant à Félix Tremblay, repêché en troisième ronde en 2017 par les Remparts de Québec, il quitte le navire après seulement une saison avec le club de sa ville natale. Avec le Drakkar, il aura totalisé un but et une passe pour deux points, ses deux premiers dans la LHJMQ, en 37 parties. En carrière dans le circuit Courteau, le hockeyeur âgé de 18 ans a jusqu’ici disputé 67 parties de saison régulière (cinq avec les Remparts de Québec et 25 avec les Cataractes de Shawinigan – 2018-2019) et trois de séries éliminatoires (2019 – Shawinigan).