Spikeball : l’intérêt prend de l’ampleur à Baie-Comeau

L’engouement pour le spikeball gagne Baie-Comeau. Ce sont 23 équipes qui ont pris part au tournoi organisé par Jeffrey Gauthier et Jérémy Jean samedi au parc St-Nom-de-Marie, dont 18 de la Manicouagan et cinq de Sept-Îles.

Les deux hommes avaient tenu un premier tournoi en 2019, plus modeste que celui du 1er août, qui a rassemblé 23 duos.

Jeffrey et Jérémy ont d’ailleurs remporté les honneurs de la classe Compétition, triomphant aux dépens d’un duo de Sept-Îles, celui formé de Christopher Dorion et Mickael Poirier. Dans la catégorie Participation, c’est une équipe de Baie-Comeau qui a gagné le titre, soit celle de Jamal Février et Benjamin Pelletier.

Chez les femmes, dans une finale toute septilienne, la formation Phone Wallet Keys (Mélissa McMullen et Isabelle Bélanger) a eu le dessus sur les Ladybugs (Jasmine Lavoie et Ariane Gervais).

Ligue

Baie-Comeau ne compte aucune ligue structurée pour le moment, mais plus pour longtemps. « On devrait commencer une ligue cet hiver. Ça devrait bien fonctionner. C’est un sport le fun à jouer et tout le peut monde peut essayer », a fait savoir Jeffrey, appuyé de Jérémy Jean et Marie-Ève Forest Couture dans le projet. Les intéressés peuvent communiquer avec eux pour plus d’informations.

Tournois à venir

Le prochain tournoi de spikeball dans la région aura lieu le 16 août à Sept-Îles et sera joué dans le sable. Les informations sont disponibles au www.facebook.com/Spike7iles/.

Le 22 août, ce sera la première édition de la Coupe Spikeball Côte-Nord, également à Sept-Îles. Cette compétition regroupera deux équipes de Sept-Îles, une de Port-Cartier et une de Baie-Comeau. Chacune des formations comptera dans ses rangs quatre gars et deux filles. Ils défendront l’honneur de leur ville respective.