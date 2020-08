Des Teen Burgers pour combattre la sclérose en plaques

Les deux restaurants A & W de Baie-Comeau et Sept-Îles embarqueront une fois de plus dans le Rendez-vous A&W pour stopper la SP, qui se déroulera le 20 août à travers le Canada pour une 12e édition. En raison de la pandémie, l’événement se tiendra sous la nouvelle version À emporter.

Donc, le jour J, un montant de 2 $ sera versé à la Société canadienne de la sclérose en plaques pour chaque Teen Burger vendu afin de soutenir les personnes atteintes.

Selon Geneviève Arsenault, directrice de la section Côte-Nord de l’organisme, en 2019, l’activité a permis d’amasser 1 759 $ sur la Côte-Nord et le tiers de la somme est resté en région. Selon les estimations, environ 500 Nord-Côtiers vivent avec la sclérose en plaques.

Il est dès maintenant possible d’encourager la campagne « en arrondissant le montant de leur facture pour tout achat, en faisant un don en ligne sur le site rendezvoussp.ca ou en ajoutant un don à leur commande sur l’application mobile A&W », peut-on lire dans un communiqué émis mardi.

Ajoutons que A&W versera à l’organisation un don d’un montant correspondant à la valeur des cartes-cadeaux électroniques Rendez-vous A&W pour stopper la SP qui seront achetées d’ici le 20 août.

Au pays, l’objectif de la campagne est fixé à 1 M$.

Rappelons enfin que le Canada affiche l’un des taux de sclérose en plaques les plus élevés du monde. Chaque jour, environ 11 personnes reçoivent un diagnostic de SP et les femmes présentent un risque trois fois plus élevé que les hommes d’en souffrir.