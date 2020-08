Église Sainte-Amélie : campagne en cours et réfection imminente de la toiture

Si tout va comme prévu, la Corporation église Sainte-Amélie ouverte à la vie lancera vers la fin août les travaux de réfection de la toiture du bâtiment patrimonial, une priorité à la liste des projets à réaliser pour lesquels une campagne de financement se poursuit.

La toiture sera complètement refaite au cours de l’automne. Le contrat se chiffre à près de 510 000 $. C’est le gros morceau d’un ensemble de travaux nécessaires dont les coûts dépassent le million de dollars.

« On a bien hâte que la toiture se fasse parce qu’on a des inquiétudes. Sur un côté, elle est très très maganée », explique Denise Dion, présidente de la corporation.

Le ministère de la Culture et des Communications assumera 80 % de la facture de tous les travaux. Pour la toiture, cela représente 407 397 $ tandis que la corporation doit allonger un peu plus de 100 000 $.

Le contrat a été accordé à un entrepreneur de Saint-Jean-de-Dieu dans le Bas-Saint-Laurent. Aucune firme locale ou régionale ne s’est montrée intéressée. Les deux autres soumissionnaires étaient aussi de l’extérieur.

Mme Dion attend d’un jour à l’autre l’autorisation du ministère pour lancer le chantier.

Le rafraîchissement du revêtement du clocher fait partie de la deuxième des trois phases de réalisation des travaux. Une demande d’aide financière a été acheminée au printemps. Une réponse est attendue en septembre.

Campagne de financement

Lancée le 25 novembre 2019 avec un objectif de 250 000 $ en un an, la campagne de financement de la Corporation église Sainte-Amélie ouverte à la vie a évidemment souffert de la pandémie de coronavirus, malgré les efforts de ses deux coprésidents d’honneur, le maire de Baie-Comeau, Yves Montigny, et l’ancienne présidente, Reina Savoie-Jourdain.

À ce jour, 113 511 $ ont été amassés en dons ou en promesses de dons, soit près de la moitié de sa cible. « C’est bon, c’est même excellent en raison de la pandémie », assure Denise Dion. « Les gens ont un grand attachement, puis on espère que les gens vont continuer de donner pour qu’on atteigne notre objectif, car on en a vraiment besoin pour faire la toiture et d’autres travaux. »

Parmi les grands donateurs à ce jour, il y a la MRC de Manicouagan avec 75 000 $ sur trois ans et les Chevaliers de Colomb du conseil 3094 de Baie-Comeau avec 30 000 $ en trois ans. Ces derniers ont déjà remis 19 000 $ à la campagne après huit mois.

Les deux coprésidents d’honneur misent sur l’automne pour relancer les activités de financement, suspendues depuis la mi-mars. Un plan de match sera établi afin de respecter les consignes sanitaires liées à la pandémie. Une chose est sûre, il n’est aucunement dans leur intention d’organiser des activités virtuelles, prévient Yves Montigny.