Baie-Comeau obtient le feu vert pour les Championnats québécois de cyclisme

Baie-Comeau pourra finalement accueillir les Championnats québécois de cyclisme sur route élite. Du 5 au 7 septembre, entre 175 et 200 compétiteurs et leur entourage sont attendus chez nous.

Il faut se souvenir qu’à la fin de la semaine dernière, la Fédération québécoise des sports cyclistes a annoncé la nouvelle tant espérée : les autorités de la santé publique au Québec donnent le feu vert à la reprise des courses sur route en peloton. C’est la seule autorisation qui manquait puisque les épreuves de critérium et de contre-la-montre étaient déjà permises.

Chez Gestion SPACT, l’entreprise responsable de l’événement, on jubile. « On est content de le faire. On est conscient que c’est un défi d’organisation », souligne sa directrice, Christine Brisson, en rappelant le très court délai d’ici le jour J.

Une certaine fierté anime aussi la firme qui sera la seule au Québec cette année à offrir une compétition sur route réunissant les trois épreuves. Les autres rendez-vous de 2020 ont tous été annulés, selon Mme Brisson.

Rappelons que les Championnats québécois de cyclisme sur route élite seront présentés à Baie-Comeau pour la première fois. La Ville a cependant acquis une belle notoriété dans l’organisation de nombreux événements internationaux de paracyclisme depuis 2013. Elle devait accueillir Finale de la coupe du monde de paracyclisme sur route UCI du 5 au 7 août, mais la pandémie a rendu la chose impossible.

En détail

Les épreuves de contre-la-montre individuel, de course sur route et de critérium, dans les catégories junior, senior et maître, se tiendront sur le circuit habituellement dévolu aux compétitions de paracyclisme dans le secteur Mingan.

Le contre-la-montre sera disputé le samedi 5 septembre. Le lendemain, les courses sur route seront à l’honneur. Finalement, le critérium du lundi 7 septembre bouclera la boucle des championnats.

Au sujet des épreuves du dimanche, les pelotons de départ seront limités à 50 cyclistes en raison des consignes de la santé publique. S’il fallait qu’il y ait un plus grand nombre de compétiteurs, un deuxième départ aurait lieu, explique la directrice.

Parmi les autres mesures imposées par la pandémie, il y a l’absence d’une cantine sur le site et d’un service de cafétéria pour les athlètes, comme cela se faisait par le passé avec le paracyclisme. « Je suis toujours en attente pour voir si je peux avoir un stand pour la vente de bière et de bouteilles d’eau », poursuit Christine Brisson.

Les spectateurs seront aussi invités à respecter la distanciation physique. Les organisateurs seront particulièrement attentifs au respect de la consigne près de la ligne d’arrivée, là où les gens s’attroupent normalement.

L’aménagement des podiums sera également différent, toujours pour garantir la distanciation de deux mètres.

Gestion SPACT espère maintenant que les bénévoles lèveront la main pour faire un succès de l’événement.

Pour la population

Gestion SPACT annonce la tenue de la troisième édition de la randonnée familiale le 5 septembre à 9 heures, en soulignant que c’est une belle occasion de rouler en famille sur une partie du parcours sécurisé.

La troisième édition du Défi-Vélo Manicouagan sera également présentée le même jour, mais sur le coup de 10 h. Tout comme l’an dernier, les participants devront effectuer le nombre maximal de tours du circuit sécurisé pendant deux.