Cinq Nord-Côtiers invités au camp final des Élites de Jonquière midget AAA

Cinq des quinze hockeyeurs nord-côtiers qui ont pris part au précamp des Élites de Jonquière midget AAA du 6 au 9 août auront une chance de se faire valoir lors du camp final de sélection qui se déroulera du 15 au 28 août.

Les joueurs de la Côte-Nord qui auront la chance de percer l’alignement de la troupe du nouvel entraîneur-chef Arnaud Dubé sont les défenseurs William Maltais (Sept-Îles), Mathis Côté (Port-Cartier), Thomas Boudreau-Millaire (Baie-Comeau) et Olivier St-Louis (Baie-Comeau) ainsi que l’attaquant Mathis Côté (Baie-Comeau).

L’organisation des Nord-Côtiers était également du précamp. Son coordonnateur Jean-Philippe Simard et l’entraîneur-chef du bantam AAA relève, le Septilien Louis-Philippe Canuel, ont prêté main-forte au personnel des Élites.

Les deux hommes de hockey nord-côtiers ont eu l’occasion d’acquérir du nouveau bagage et leur présence a donné confiance aux joueurs de la Côte-Nord qui participaient au précamp.

« Ç’a été très intéressant. Nous avons fait de nouvelles connaissances et nous avons été bien reçus. C’est une chic organisation. Nos joueurs étaient contents de nous voir, ils étaient en confiance et ils avaient deux gars à qui ils pouvaient poser des questions », a mentionné Louis-Philippe Canuel au lendemain du précamp des Élites de Jonquière.

Joueurs de la Côte-Nord qui ont participé au précamp des Élites

Alexis Poulin – Gardien de but (Havre-Saint-Pierre)

Mathias Fournier – Attaquant (Havre-Saint-Pierre)

Émile Pelletier – Défenseur (Sept-Îles)

Mathis Gallant – Attaquant (Sept-Îles)

Uapan Rock (Sept-Îles/Uashat mak Mani-Utenam)

William Maltais – Défenseur (Sept-Îles)

Alexandre Santerre – Gardien de but (Port-Cartier)

Mathis Côté – Défenseur (Port-Cartier)

Adam Bernard – Attaquant (Baie-Comeau)

Marcel III Cadoret – Défenseur (Baie-Comeau)

Mathis Côté – Attaquant (Baie-Comeau)

Olivier St-Louis – Défenseur (Baie-Comeau)

Thomas Boudreau-Millaire – Attaquant (Baie-Comeau)

Tristan Pelletier – Gardien de but (Baie-Comeau)

Pier-Anthony Bouchard – Défenseur (Forestville)