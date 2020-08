Interdit de circuler en véhicule motorisé dans l’habitat du poisson, rappelle le MFFP

Rappelons que circuler en véhicule motorisé, notamment en véhicule tout terrain (VTT), sur les berges, dans les cours d’eau ou dans les milieux humides, peut contribuer aux phénomènes d’érosion et de sédimentation et perturber la qualité de l’habitat du poisson.

« Ainsi, des sites de fraie, d’alevinage et d’alimentation peuvent être détruits, ce qui provoque la mort des œufs de poissons et des alevins. De plus, la rive et le littoral des cours d’eau sont des milieux utilisés par de nombreuses espèces animales et végétales. Riches en biodiversité, ces milieux peuvent être perturbés par le passage des VTT ou d’autres types de véhicules », ajoute M. Harvey.

Le MFFP demande la collaboration de la population afin de préserver la diversité faunique du Québec et invite les citoyens à suivre les recommandations suivantes :

évitez de circuler le long des berges, dans les plans d’eau et les milieux humides;

demeurez sur les sentiers durs et stables, prévus pour les VTT;

empruntez un pont pour traverser un cours d’eau.

Les citoyens sont invités à poursuivre leur collaboration en signalant tout acte qui va à l’encontre du patrimoine faunique ou de ses habitats, à SOS Braconnage au 1 800 463-2191, par Internet ou au bureau de la protection de la faune le plus près. L’information demeure confidentielle.