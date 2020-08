IGA extra lance des travaux de rénovation

Des travaux majeurs de rénovation sont sur le point d’être lancés au magasin IGA extra de Baie-Comeau afin de rajeunir certains départements.

À compter du 17 août et jusqu’au 4 septembre, ça bourdonnera d’activité également à l’extérieur des heures d’ouverture puisque les travaux seront surtout réalisés entre 20 h et 6 h afin de ne pas nuire aux opérations en journée.

Comme le souligne Éric Durand, copropriétaire du IGA extra Marché Durand-Gaudet, il s’agit de la première jphase d’un vaste projet de rénovation qui permettra, dans les prochaines années, « de revamper le magasin pour un meilleur service à la clientèle et pour avoir plus de produits. »

La première étape touchera principalement les départements des fruits et légumes et de la charcuterie, mais aussi le secteur des viandes. « Les fruits et légumes, c’était dû, c’est l’entrée du magasin », indique le marchand. Le comptoir de la charcuterie est également très désuet et son aménagement remonte pratiquement à une trentaine d’années, selon lui.

Du côté des viandes, des comptoirs de service seront remplacés et un nouveau réfrigérateur tombeau ajouté.

À venir

Une ou deux autres phases de rénovation suivront, mais l’échéancier reste à établir. En juin 2019 lors de l’achat du magasin, Éric Durand et Valérie Gaudet visaient lui refaire une beauté en une seule phase dans trois ans, mais l’état de certains équipements les a incités à devancer une partie des travaux.

Ils ont donc réajusté le tir en optant pour quelques étapes, de manière aussi à moins affecter les opérations quotidiennes. Concernant l’investissement requis pour la réalisation des prochains travaux, Éric Durand préfère ne pas le dévoiler.

L’entreprise LFG construction, de Carleton-sur-Mer, agira comme maître d’œuvre du chantier. Elle est associée à Sobeys pour la rénovation des magasins IGA de l’est du Québec. Des contrats ont été accordés à des sous-traitants de chez nous.

Fait à noter, sans la fameuse pandémie qui a bouleversé le quotidien de tout le monde, les travaux se seraient amorcés en avril.