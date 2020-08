La composition du prochain conseil d’administration du Drakkar maintenant connue

Le prochain conseil d’administration du Drakkar de Baie-Comeau sera composé de quatre représentants du propriétaire, soit la Ville de Baie-Comeau, trois représentants des partisans du club et trois autres partisans des grandes organisations de la Manicouagan. L’organisation du club en a fait l’annonce mardi.

Ce changement, faut-il le rappeler, s’opère dans l’optique de la réforme de la gouvernance de l’équipe, tel que stipulé dans une étude de l’École nationale d’administration publique (ÉNAP), qui avait été mandatée pour ce faire par la Ville.

Pour ce qui est des représentants de la Ville, au moins un membre du prochain c.a proviendra du conseil municipal et un autre de la fonction publique. Les deux autres sièges seront comblés à la discrétion du conseil et les personnes visées pourront notamment provenir de la société civile. Une de ces deux personnes sera mandatée pour occuper la présidence du Drakkar.

Pour devenir représentant des partisans, il faut déposer sa candidature d’ici le 7 septembre en remplissant le formulaire à cette fin disponible sur le site Internet de l’équipe, au www.le-drakkar.com. Deux nominations seront faites par les administrateurs en place et la troisième personne sera choisie par les détenteurs de billets de saison en 2019-2020.

Finalement, pour les membres des grandes organisations régionales, ces derniers doivent représenter leurs employeurs. Des lettres seront envoyées aux organisations institutionnelles (CISSS, cégep, centre de services scolaire, etc…) et aux grandes entreprises présentes sur le territoire (Résolu, Alcoa, Hydro-Québec, Cargill, etc…) afin qu’elles soumettent des candidatures émanant de chez elles.

Cette liste n’est toutefois pas exhaustive et l’organisation du Drakkar invite en conséquence les personnes et les entreprises non sollicitées à soumettre des candidatures. Tout comme dans le cas des partisans, la date limite est fixée au 7 septembre.

«Laissons aux gens de hockey le soin de gérer le hockey et aux administrateurs le soin d’administrer. Voilà les objectifs du nouveau c.a et les raisons qui ont mené à cette réforme», a fait valoir l’actuel président du club, François Corriveau, aussi directeur général de la Ville, dans un communiqué du club.

On se rappellera qu’au début juillet, les membres du précédent conseil d’administration, excluant les représentants de la Ville, avaient démissionné en bloc afin de laisser le champ libre pour la mise en place de la nouvelle gouvernance.

« Notre vision n’est pas la même que celle de la Ville. On a donc décidé de façon unanime de laisser notre place », avait alors déclaré l’ex-président du conseil d’administration, Steeve Gagné.