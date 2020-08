Le CSS de l’Estuaire est prêt pour la rentrée scolaire

C’est sous le signe de la confiance que la rentrée scolaire 2020-2021 aura lieu dans tous les établissements du Centre de services scolaire de l’Estuaire (CSSE) le 26 août. Toutes les mesures seront mises en place pour recevoir les élèves de façon sécuritaire et accueillante.

Le plan révisé du ministère de l’Éducation ne comporte pas de différences majeures avec la rentrée du printemps dernier pour les écoles primaires, « à l’exception des ratios qui redeviennent les mêmes qu’en temps normal », explique Patricia Lavoie, agente aux communications au CSSE.

Quant aux mesures sanitaires qui étaient appliquées en mai et juin, « elles seront maintenues au primaire et s’appliqueront au secondaire », précise-t-elle.

La distanciation à l’extérieur des salles de classe, le lavage fréquent des mains, la désinfection régulière des aires communes, des salles de bain et des surfaces fréquemment touchées par les enfants et les adultes, les accès par plusieurs portes afin de limiter les contacts entre les élèves, la limitation de la circulation du matériel entre l’école et la maison ainsi que la prise possible de récréations à des horaires variés au besoin feront donc partie du quotidien des enfants.

Port du masque

Au primaire, le plus important changement est le port du couvre-visage à compter de la cinquième année. « Nous sommes confiants que l’expérience des semaines précédant la rentrée quant au port du masque dans les endroits publics ainsi que l’excellente collaboration des parents, faciliteront l’application de cette mesure », assure Mme Lavoie.

Rappelons qu’au secondaire, il n’y a pas eu de rentrée en mai. Les équipes travaillent donc à orchestrer un retour le plus harmonieux possible.

« Des aménagements seront nécessaires pour le partage de la cafétéria, l’entrée des élèves, l’accès aux casiers, la circulation des élèves dans l’école et autres, mais les équipes travaillent déjà à tout mettre en œuvre pour permettre une fréquentation à plein temps de l’ensemble des élèves dans le respect des mesures sanitaires en place », de préciser l’agente aux communications.

Comme le mentionne Patricia Lavoie, il est possible que les horaires soient légèrement modifiés et que l’offre d’activités parascolaires soit limitée au début, mais la rentrée prochaine des membres du personnel permettra aux équipes-écoles d’échanger et de se concerter pour trouver les meilleurs aménagements possibles pour le mieux-être des élèves dans le respect des directives de la santé publique.

« La flexibilité sera au cœur de la réussite de cette rentrée qui, nous en sommes conscients, ne ressemblera en rien à celles qu’on connaissait jusqu’à présent », ajoute-t-elle.

Questionnements

Pour le CSSE, la mise à jour du plan gouvernemental a été présentée au bon moment.

« Le plan n’étant pas si différent de celui reçu en juin et nos gestionnaires étant pour la plupart de retour de vacances au cours des derniers jours, le délai avant le retour en classe nous laisse le temps de bien préparer la rentrée », soutient Mme Lavoie.

Mais des questionnements demeurent. « Il y aura assurément des ajustements à faire au quotidien comme ce fut le cas lors de la rentrée de mai, mais nous avons pleine confiance en nos équipes ainsi qu’en nos élèves et leur famille pour faire de cette année scolaire, qui n’a rien d’ordinaire, un succès. L’adaptation et la collaboration seront la clé du succès. »

Pédagogie

Les équipes-écoles travailleront afin d’établir des stratégies qui permettront d’offrir du rattrapage, de la révision ou de la récupération pour consolider les apprentissages qui auraient pu être déficients en fin d’année scolaire.

« Les équipes ont déjà commencé à échanger en fin d’année et poursuivront le travail dès le retour de tous les intervenants afin de s’assurer de discuter, par exemple, avec les enseignants des niveaux inférieurs pour voir ce qui aurait besoin d’être vu ou revu parmi les savoirs essentiels du Programme de formation de l’école québécoise », dévoile Patricia Lavoie.

L’équipe de professionnels des services éducatifs sera disponible pour supporter et accompagner les équipes, mais les stratégies déployées seront propres à chacune des écoles et seront peaufinées au cours des prochaines semaines en prévision du retour en classe des élèves.

« Une attention particulière sera également portée à la transition pour les élèves qui font le saut du primaire vers le secondaire et qui n’ont pas nécessairement eu droit à autant de préparation que le permet généralement leur dernière année au primaire », conclut la porte-parole.