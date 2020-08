Le fils de Dave Morissette ne sera pas au camp du Drakkar

Avec seulement 34 places disponibles, il y a quelques absents notables dans la liste des joueurs invités au camp d’entraînement du Drakkar. Zach Morissette, le fils de Dave, est de ceux-là.

Le défenseur, choix de troisième tour de l’équipe en 2019, ainsi que l’ailier gauche Mathieu Bourgault, choix de quatrième ronde la même année, ont décidé de passer leur tour afin de conserver leur éligibilité pour les collèges américains. « Bourgault continue avec l’idée de jouer aux États-Unis et c’est la même chose pour Morissette. Les deux jeunes veulent garder toutes leurs options ouvertes », a soutenu le directeur général de la formation, Pierre Rioux.

« Nous ne sommes pas en mesure de leur garantir un poste et plutôt que d’enlever une place à un joueur invité et que les deux jeunes perdent leur option aux États-Unis en jouant un match ici, nous en sommes arrivés à cette décision. Autant avec la famille de Zach que celle de Mathieu, les discussions se sont faites dans le plus grand respect, des deux côtés », a-t-il ajouté.

La pandémie de COVID-19 a aussi perturbé le processus d’invitation. En effet, Rioux aurait bien aimé convier au camp un gardien des Maritimes, mais lui et sa famille auraient dû être en confinement 14 jours à leur arrivée au Québec, en plus de suivre le même processus à leur retour à la maison. « C’était pas mal compliqué », fait-il valoir avec raison.

« On a eu des décisions pas mal plates à prendre. On repêche des joueurs parce qu’on a hâte de les voir sur la glace, mais on ne peut pas tous les inviter », ajoute-t-il.

Matchs hors-concours

Le Drakkar livrera quatre matchs hors-concours durant ce camp d’entraînement, tous contre les Saguenéens de Chicoutimi. Deux parties seront disputées au Centre Henry-Leonard, les 1er et 5 septembre, alors que les rencontres au Centre Georges-Vézina auront lieu les 3 et 13 septembre.

« On va jouer trois matchs dans la première semaine, ça va nous permettre d’évaluer les jeunes. Il y aura un seul match par la suite. Ce n’est pas beaucoup, mais on est à l’aise avec ça », a assuré le dg.

Pour compenser, l’entraîneur-chef Jon Goyens et ses adjoints vont préparer de mini-tournois afin de mettre ses troupiers dans le bain en situation de match. Et pour pallier à l’absence de glace pour plusieurs joueurs ces derniers mois, « Jon m’a dit que dans le premier mois, il va y avoir autant d’entraînement que les trois premiers de l’an dernier », de confier Rioux.

Familles de pension

En terminant, Pierre Rioux a indiqué que l’organisation est à la recherche de familles de pension pour héberger les joueurs, autant pour le camp que pour la saison régulière. Pour s’informer ou proposer sa candidature, on contacte le bureau administratif du Drakkar, au 418 296-2522.