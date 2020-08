Un Forestvillois aux commandes de la base aérienne militaire de Winnipeg

Le Forestvillois David Proteau s’est vu décerner le 30 juillet, l’affectation de commandant de la 17e Escadre de Winnipeg dans les Forces armées canadiennes (FAC) pour lesquelles il œuvre depuis 33 ans. « C’est le point culminant de ma carrière », affirme le colonel âgé de 50 ans.

Depuis son plus jeune âge, David Proteau rêve d’être pilote d’avion pour les FAC tout comme son frère aîné Michel, neuf ans plus âgé que lui. « C’était mon idole et je voulais devenir comme lui », confirme le nouveau commandant.

À la fin de ses études secondaires réalisées à la polyvalente des Rivières à Forestville, le jeune homme se dirige immédiatement vers son objectif en étudiant au Collège militaire royal de Saint-Jean, où il obtient un baccalauréat en sciences.

Après l’obtention de son diplôme à l’été 1992, le colonel Proteau fréquente l’École des navigateurs aériens des Forces canadiennes et obtient son brevet de navigateur aérien en juin 1993. Il est alors affecté au 407e escadron à Comox, en Colombie-Britannique, où il travaille à bord du CP-140 Aurora, en premier comme opérateur de détecteur acoustique, puis comme navigateur tactique.

Se poursuivent par la suite diverses affectations dont son déploiement à l’aérodrome de Kandahar, en Afghanistan, pendant sept mois. « Une expérience très intéressante, en terrain de guerre », soutient le Forestvillois.

Il est ensuite affecté à Winnipeg à l’été 2017 pour occuper le poste de directeur du Centre multinational d’opérations aérospatiales pendant trois ans jusqu’à ce qu’il reçoive l’honneur de prendre le commandement de la 17e Escadre (base) des Forces canadiennes à Winnipeg.

« J’ai eu la chance d’avoir une carrière formidable qui m’a permis de voyager partout dans le monde, sauf en Afrique. J’ai mis les pieds dans toutes les provinces canadiennes dans le cadre de mon travail. J’en suis plus que comblé », lance M. Proteau, qui est le seul membre des FAC originaire de Forestville ayant été nommé commandant d’une escadre.

Le poste de commandant est un des plus difficiles à recevoir et le plus convoité au sein des FAC. Mais David Proteau a toujours eu le leadership dans le sang.

« Je me suis toujours impliqué que ce soit à l’école ou dans les sports. Je finissais souvent en charge de l’organisation », ricane-t-il.

Même s’il a été marié durant de longues années, il possède le titre de papa depuis seulement quatre ans grâce à sa fille Amélia. Le petit Benjamin est venu combler sa famille il y a deux ans.

« Ce n’est pas toujours facile pour les épouses de nous suivre partout. On a dû déménager six fois en huit ans avec Lindsay », de conclure le militaire, qui pense de plus en plus à la retraite.