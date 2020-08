Véronique Bienvenue, lauréate nationale du Concours Chapeau, les filles!

Véronique Bienvenue, diplômée en Forage au diamant du Centre de formation professionnelle (CFP) de l’Estuaire à Forestville, fait partie des lauréates nationales du Concours Chapeau, les filles!, qui honore chaque année des femmes des quatre coins du Québec, inscrites à un programme menant à l’exercice d’un métier traditionnellement masculin.

La récipiendaire originaire de Matane s’est vu décerner le Prix Énergie et Ressources naturelles ainsi qu’une bourse de 2 000 $. La foreuse au diamant, diplômée depuis décembre 2019, est devenue la première femme inscrite dans une cohorte de ce programme au CFP de l’Estuaire.

Déterminée à atteindre ses objectifs, la mère de deux adolescents a mis à profit son parcours atypique, plongeant tête première dans cette aventure qui l’a amenée à se dépasser, allant même jusqu’à développer sa force musculaire et son endurance physique pour mieux résister aux conditions météorologiques parfois difficiles dans le métier.

Véronique Bienvenue aimerait devenir un modèle pour les jeunes filles et les femmes en regard de leur choix de carrière. Ouverte à s’adresser aux jeunes dans les écoles, elle aimerait transmettre le message qu’il n’y a rien d’impossible et que si l’on veut quelque chose, il suffit de se donner les moyens d’atteindre nos objectifs.

« J’aimerais leur dire à quel point je suis fière d’avoir foncé, d’être sortie des sentiers battus, d’avoir suivi mes intérêts et d’avoir réussi. Je serais extrêmement fière de parler de mon parcours, de dire ce que j’ai vécu, les bonnes comme les moins bonnes expériences et de prouver que nous aussi, les filles, nous pouvons faire le métier que l’on veut », souligne celle qui, avant de se tourner vers la formation professionnelle, avait déjà décroché des diplômes d’études collégiales et universitaires et même travaillé dans son champ d’études avant d’avoir le courage de réorienter sa carrière pour réaliser son rêve.

Lauréate régionale

Vicky Bourque de Forestville fait partie des lauréates régionales de ce concours. Inscrite au baccalauréat en Opérations forestières à l’Université Laval, la jeune femme a mis la main sur une bourse de 2 000 $.

Le concours Chapeau, les filles! et son volet Excelle Science ont honoré pas moins de 66 femmes dans 38 catégories. Des bourses variant de 2 000 $ à 5 000 $ ont été décernées grâce à plusieurs partenaires financiers. Pour une première fois cette année, les lauréates n’ont pu recevoir leur prix lors d’une cérémonie traditionnellement tenue à l’Assemblée nationale, en raison de la pandémie de la COVID-19.