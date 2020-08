Le club de pétanque change de nom et se déniche un nouveau domicile

Après une vingtaine de mois sans domicile fixe, le club de pétanque connu jusqu’ici sous le nom de Vieux-Poste s’est enfin trouvé un nouvel endroit pour poursuivre ses activités. Il a aussi changé de nom, puisque le club ne se trouve plus au Vieux-Poste.

Ainsi, l’organisme se nomme désormais Club de pétanque de la Manicouagan et il sera établi au pavillon St-Sacrement. La nouvelle saison débutera le 13 septembre. « Un an et demi sans jouer, c’est long. On a hâte de recommencer », a fait valoir la présidente du club, Suzanne Caron.

Les quelque 120 membres du club n’auront pas seulement à s’habituer à un nouvel endroit. Ils devront aussi apprivoiser une nouvelle surface de jeu, soit un tapis adapté à la pétanque.

« On aurait bien sûr préférer jouer sur le sable, mais on n’a trouvé aucun endroit qui aurait fait l’affaire. C’est quand même mieux d’avoir ça que de ne rien avoir du tout », a ajouté la présidente, qui parle d’un bon compromis et qui estime que le nouvel emplacement du club lui permettra d’attirer de nouveaux membres.

Les amateurs de ce loisir auraient pu se rendre au boulodrome du centre Henry-Leonard en attendant, mais les membres du club ont plutôt boudé l’option, a reconnu Mme Caron.

« Personne n’allait jouer au centre Henry-Leonard. En plus de la distance, il y a beaucoup de marches pour y accéder et les toilettes n’étaient pas à proximité. Il y a aussi beaucoup de bruit. C’était peu attrayant pour les personnes âgées. Au pavillon St-Sacrement, c’est clair, c’est haut et c’est propre. »

Les nouvelles surfaces de jeu, au nombre de 10, devraient arriver dans les prochains jours, si ce n’est déjà fait. Les dimensions de chacun des tapis est de 35 pieds de long par 6 pieds de large.

Toutefois, en raison des mesures sanitaires liées à la pandémie de COVID-19, seulement six tapis seront utilisés jusqu’à nouvel ordre. De plus, les heures d’utilisation seront restreintes. « On ne pourra pas permettre de jouer à autant de gens que d’habitude à cause des mesures COVID », de conclure Suzanne Caron.