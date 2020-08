Le masque, obligatoire pour les clients, mais pas pour les employés

Le port du couvre-visage, faut-il le rappeler, est obligatoire pour toutes les personnes qui se rendent dans un lieu public fermé, ainsi que l’exige la santé publique. Mais ce n’est pas nécessairement la même consigne pour les employés des commerces. Le cas de l’animalerie Scoubizoo le rappelle.

Le propriétaire de l’animalerie, Steeven Jean, a grandement fait parler de lui sur les réseaux sociaux lorsqu’il a déclaré qu’il n’inciterait pas ses employés à porter le masque.

Les commentaires, autant positifs que négatifs tout dépendant le statut visité, n’ont pas manqué, surtout que le commerce a reçu à au moins quatre reprises la visite des policiers à la suite de plaintes du public.

M. Jean, qui ne souhaite pas accorder d’entrevue aux médias, est toutefois dans son bon droit de ne pas exiger le port du couvre-visage à son personnel, si les autres mesures contre la propagation du coronavirus sont en place, comme le souligne la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail (CNESST) du Québec.

« Si la distance physique de 2 mètres est respectée, il n’y a pas de problème. On recommande le port du masque, on ne l’oblige pas », de rappeler la porte-parole régionale de l’organisme, Isabelle Raymond.

« Et s’il y a des barrières physiques, comme un plexiglass, le port du masque n’est pas obligatoire non plus. Mais s’il n’y a pas le 2 mètres et les barrières, ça prend un masque et une protection oculaire, comme une visière », ajoute la responsable des communications.

Santé publique

« Les gens ne font pas nécessairement la distinction entre les employés et les clients. En ce qui concerne la clientèle, ça relève de la santé publique et elle oblige les clients à porter un masque dans les lieux publics fermés, comme les commerces. Pour les employés, ça relève de la CNESST », a soutenu Mme Raymond.

Un inspecteur de l’organisme s’est rendu chez Scoubizoo vendredi dernier pour vérifier si les mesures de prévention étaient en place. La porte-parole ne divulgue évidemment pas le contenu du rapport de l’inspecteur, confidentiel, mais Steeven Jean a assuré au Manic qu’il n’a eu qu’à faire « des ajustements mineurs » pour répondre aux exigences de la CNESST.