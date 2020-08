InvestissezManic : responsabilité partagée

Il est faux de croire que notre économie locale repose entièrement sur les épaules de la clientèle manicoise. Le mouvement #InvestissezManic en est un de mobilisation et de collaboration entre tous les acteurs de la Manicouagan.

En effet, les commerçants, les clients et les employés ont tous un rôle à jouer dans la relance de notre économie. Dans cette première partie de trois chroniques sur la responsabilité partagée, nous allons aborder la responsabilité du commerçant.

Saviez-vous qu’une entreprise engagée à gérer ses effets sociaux, environnementaux et économiques bénéficierait d’une réputation positive face à sa clientèle et ferait en sorte de contribuer à son essor? Mais concrètement, qu’est-ce que cela veut dire?

Cela veut dire qu’en posant des actions simples, il est possible de se doter d’un avantage concurrentiel sur les commerces des grandes villes. Le succès de cette démarche dépendra grandement de l’expérience de magasinage que pourra offrir le commerçant à ses clients. Que ce soit en étant soucieux d’offrir un service à la clientèle exceptionnel à chaque client (du premier contact au service après-vente), de faire preuve d’exemplarité en encourageant à son tour les entreprises locales ou de favoriser les partenariats avec les autres commerçants locaux, il existe plusieurs moyens.

Pour qu’une démarche d’achat local et responsable soit réussie, elle se doit d’être collective. D’une part, il faut favoriser « l’esprit de quartier » entre les commerçants. Le développement d’actions communes, les promotions croisées ainsi que le partage de publication Facebook sont des actions ayant démontré du succès, car nous avons tout intérêt à créer une communauté de commerçants solides et prospères. D’autre part, la communication avec la clientèle est primordiale afin de bien connaître les besoins de ceux-ci. Les réseaux sociaux sont d’ailleurs un bel outil pour prendre le pouls de sa clientèle.

En terminant, un nombre grandissant de commerçants de la Manicouagan prêche par l’exemple à leur plus grand bénéfice. Effectivement, nos restaurants, boucheries et marchés d’alimentation encouragent de plus en plus nos producteurs et fournisseurs locaux. C’est également le cas de la Microbrasserie St-Pancrace et de la Distillerie Vent du Nord qui contribuent à la confection de produits générateurs de fierté pour les gens de la région. Commerçant, ensemble, faisons rayonner notre Manicouagan!

#InvestissezManic