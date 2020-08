Des silhouettes grandeur nature pour la sécurité des enfants

Le comité régional sur le transport actif (CRTA) de la Table santé qualité de vie de la Côte-Nord n’a pas chômé ces dernières semaines, réalisant notamment des activités avec les enfants afin de promouvoir la sécurité et un mode de vie actif. Il a aussi installé partout en région des silhouettes grandeur nature pour réduire la vitesse de la circulation.

Ces 29 silhouettes, acquises grâce au soutien financier de la Société de l’assurance automobile du Québec, représentent une image d’enfant avec un message de conscientisation. La dimension de la silhouette ne peut qu’attirer l’attention des automobilistes et les inciter à ralentir.

Elles sont installées près des écoles et des parcs, améliorant du coup la sécurité des enfants qui se déplacent à pied ou en vélo pour se rendre à l’école ou aller s’amuser au parc.

Fait à signaler, ces silhouettes ont été placées dans des localités qui disposent d’un comité de sécurité routière. D’ouest en est sur la Côte-Nord, on les retrouve donc à Forestville, Pointe-aux-Outardes, Baie-Comeau, Port-Cartier, Sept-Îles et Havre-Saint-Pierre.

Des trottoirs de toutes les couleurs

Le CRTA a aussi fait participer les jeunes inscrits à la Bande estivale de Baie-Comeau à mettre de la couleur devant chacune des sept écoles primaires de la municipalité, en incluant le Baie-Comeau High School.

Ainsi, sept trottoirs ont servi de toile aux jeunes, qui ont sorti peinture et pinceaux pour égayer le parcours des marcheurs. À Sept-Îles, une dizaine de parcours santé seront complétés dans les prochaines semaines par le service de la culture de la municipalité, rapporte l’Unité régionale Loisir et Sport Côte-Nord (URLS), un des partenaires du comité régional sur le transport actif.

Afin d’offrir un environnement favorable aux déplacements actifs, le comité a, par ces gestes, intensifié ses interventions en matière de sécurité et en profite pour redonner quelques conseils afin de cumuler les pas dans une journée normale.

« Combinez la voiture et la marche en stationnant à quelques rues de votre lieu de travail ou pour toute destination (…), optez toujours pour les escaliers, promenez votre chien, débarquez du transport en commun un arrêt plus tôt (et) faites les 100 pas à la machine à café ou lorsque vous êtes au téléphone », suggère l’URLS en conclusion.