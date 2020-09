Mike Saint-Laurent-Langlois manque à l’appel

La Sûreté du Québec demande l’aide du public pour retrouver Mike Saint-Laurent-Langlois, 16 ans, de Baie-Comeau.

L’adolescent a été vu pour la dernière fois le 8 août sur la rue Langevin, dans le secteur Marquette à Baie-Comeau. Il se déplaçait alors à pied et venait de quitter le domicile de ses parents, souligne le sergent Claude Doiron.

Le jeune homme fait 1,80 m (5 pi 11 po) et pèse 52 kg (130 lb). Il a les cheveux bruns et les portent mi-longs. Ses yeux sont verts et son teint pâle.

La dernière fois qu’il a été vu, il portait un chandail mauve de style « kangourou », des pantalons courts de couleur noire ainsi que des souliers gris.

Le porte-parole de la SQ refuse de s’avancer sur les raisons expliquant un appel à la population aussi tardif que le 31 août alors que Mike Saint-Laurent-Langlois a été vu pour la dernière fois le 8 août.

Toute personne qui apercevrait le jeune Baie-Comois est priée de communiquer avec le 911. De plus, toute information pouvant permettre de le retrouver peut être communiquée, confidentiellement, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.

Fait à noter, une jeune fille de 16 ans de Sept-Îles est également portée disparue depuis aujourd’hui.