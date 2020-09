Villégiateurs : Baie-Comeau bonifie la ristourne versée à deux associations

La Ville de Baie-Comeau bonifie l’aide financière accordée à deux associations de propriétaires de zones de villégiature à titre de compensation pour les services municipaux qu’elles ne reçoivent pas. Il s’agit de celles du lac Potvin et du chemin Victorien-Boulay au lac Frigon.

Le club Potviniste voit cette ristourne passer de 10 % à 18 % des taxes versées par ses membres à la municipalité. Du côté des propriétaires du chemin Victorien-Boulay, le remboursement des taxes augmente de 5 % pour atteindre 15 %.

Ces bonifications sont rétroactives au 1er janvier 2020 et couvrent une période de trois ans. « C’est un beau dossier clos, maintenant, pour moi », a souligné le maire Yves Montigny, lundi soir, lors de la séance du conseil municipal au cours de laquelle la décision a été entérinée.

Si la municipalité change son fusil d’épaule et accepte de rembourser aux deux organisations une plus large part des taxes perçues, c’est qu’elles ont finalement accepté de lui déposer des pièces justificatives sur les dépenses encourues en raison de certains services qui ne leur sont pas fournis, notamment l’entretien des chemins.

Rappel de faits

On se souviendra que le dossier de l’aide financière accordée aux huit associations de propriétaires dans le secteur des lacs en zone non urbanisée a fait couler beaucoup d’encre en 2018 et en 2019. Les résidents, qui se présentaient parfois en délégation aux assemblées du conseil municipal, ont maintes fois dénoncé l’injustice dont ils étaient victimes de la part de la Ville.

En 2018, la Ville avait décidé de revoir le dossier des ristournes de chaque groupe en réclamant cependant les pièces justifiant les coûts engendrés. Six d’entre eux ont répondu à sa demande et après analyse, l’aide financière accordée a été revue à la hausse jusqu’à un maximum de 18 % en 2019. Par la suite, un protocole d’entente de trois ans a été adopté pour les années 2020 à 2022.

Comme le club Potviniste et l’association du chemin Victorien-Boulay avaient omis de soumettre les pièces, ils n’avaient pas profité d’un remboursement plus généreux d’une partie de leurs taxes. La Ville a cependant accordé un délai jusqu’au 31 mai de cette année pour leur permettre de se conformer, ce qui a été fait.

Réaction

« C’est complètement stupide, mais oui, pour satisfaire la Ville et monsieur le maire, on va leur fournir tout ce qu’ils veulent », a réagi Harold Michaud, du club Potviniste, un citoyen qui a dénoncé avec véhémence les orientations de la Ville ces dernières années.

Il considère que c’est tout à fait normal que la ristourne soit bonifiée puisque, dit-il, la municipalité facture pour des services qu’il ne reçoit pas, citant en exemple le déneigement et le réseau d’égout. « Nous, on se fait surfacturer pour des services qu’on n’a pas », a-t-il martelé d’un ton sans équivoque.