La SCHM honore la mémoire du regretté Georges-Henri Gagné en désignant un poste à son nom

La Société en commandite hydroélectrique Manicouagan (SCHM) honore la mémoire du regretté Georges-Henri Gagné, ancien maire de Ragueneau, en donnant son nom à un nouveau poste de distribution en lieu et place de l’appellation McCormick, qui portait à confusion avec sa centrale du même nom.

Situé sur le boulevard Comeau à Baie-Comeau, le poste a été mis en service en 2018 sous le nom McCormick. « On s’est rendu compte tout de suite qu’on avait des problèmes d’identification de la place. En exploitation, ça causait trop de problèmes sur le réseau avec la centrale McCormick », indique Luc Routhier, président-directeur général de la SCHM et également directeur régional Manicouagan et directeur production chez Hydro-Québec.

Des démarches ont donc été entreprises auprès de la famille de M. Gagné pour obtenir son autorisation et du côté de la Commission de toponymie du Québec, qui a rendu sa décision à la fin de 2019. Ainsi, depuis chez Hydro-Québec, l’installation est connue sous sa nouvelle dénomination, même si l’enseigne porte toujours l’ancien nom.

Une cérémonie d’inauguration du poste G.-H.-Gagné devait se tenir en juin 2020 en présence de la famille du défunt, mais elle a été reportée en raison de la crise sanitaire. Elle pourrait se tenir au cours de l’automne, mais il est davantage probable que ça ira au printemps 2021.

Le poste de distribution, faut-il le rappeler, dessert la céréalière Cargill et une propriété privée située tout près, l’ancien chalet du colonel Robert Rutherford McCormick.

Employé et développeur

En nommant son poste du nom de Georges-Henri Gagné, la SCHM veut reconnaître l’importance des réalisations de celui qui a passé plusieurs années à l’emploi de la centrale McCormick. « M. Gagné a fait beaucoup pour la région et on voulait souligner ça. On était fier de son implication dans tous les dossiers régionaux », a expliqué M. Routhier.

L’homme politique est décédé en 2012 des suites d’un long combat contre le cancer. Il a été maire de Ragueneau pendant 26 ans et préfet de la MRC de Manicouagan durant une vingtaine d’années. Il a aussi présidé l’ex-Conférence régionale des élus de la Côte-Nord de 2006 à 2009.

Reconnu comme un homme de cœur et profondément humain, il s’est investi à fond pour le bien-être de la population. Il a été parmi les premiers acteurs politiques à réclamer une juste part pour la région des retombées sur l’exploitation des ressources naturelles de la Côte-Nord.

En 1994, il a tenté sa chance à l’élection provinciale dans le comté de Saguenay (devenu René-Lévesque) avec le Parti libéral, mais en vain.

En 2006, la Fédération québécoise des municipalités lui a remis le prix Jean-Marie-Moreau, reconnaissant ainsi l’ampleur de son engagement comme élu dans sa communauté.