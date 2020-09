Service Canada : le bureau de Baie-Comeau rouvrira ses portes à la mi-octobre

La députée de Manicouagan, Marilène Gill, a annoncé via sa page Facebook que la réouverture des bureaux de Service Canada à Baie-Comeau et Forestville est planifiée pour la mi-octobre. « Enfin! Mieux vaut tard que jamais », écrit-elle.

Rappelons qu’en juillet dernier, le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Ahmed Hussen, avait annoncé la réouverture graduelle de 90 centres de Service Canada partout au pays, mais que les services offerts en ligne demeuraient privilégiés.

« Alors que les Centres Service Canada en personne rouvrent, servir les Canadiens en toute sécurité restera notre priorité absolue. Le retour de l’accès en personne aux bureaux de Service Canada s’appuiera sur les nouveaux services qui ont été mis en place et continuera de fournir un soutien pratique aux clients qui ont besoin d’aide pour accéder à nos prestations et services », de mentionner le ministre fédéral.

Mesures

Les services clés tels que l’assurance-emploi, les pensions, le Régime de pensions du Canada et la Sécurité de la vieillesse, les numéros d’assurance sociale et les passeports pour les voyages essentiels pourront donc être offerts à nouveau en personne.

Toutefois,en raison de la distanciation physique, l’espace sera limité. La clientèle devra prendre un rendez-vous en remplissant le formulaire de demande de service . Un agent de Service Canada rappellera dans les deux jours ouvrables pour confirmer le tout.

Lors de l’arrivée dans les bureaux de Service Canada, un commissionnaire à l’accueil sera tenu de respecter les mesures de distanciation physique. Les couvres-visages non médicaux sont fortement encouragés et du désinfectant pour les mains sera disponible. Les clients ne pourront pas accéder aux ordinateurs et photocopieurs pour le moment.