Baie-Comeau prépare l’arrivée éventuelle de la SQDC

Après s’être implantée sur la Côte-Nord par l’ouverture récente d’une succursale à Sept-Îles, la Société québécoise du cannabis (SQDC) poursuivra-t-elle son développement à Baie-Comeau? Pour le moment, rien n’est officialisé, mais les autorités municipales se préparent à toutes les éventualités.

« La décision appartient à la SQDC. Ils sont en lien avec le service de développement économique pour chercher le meilleur endroit », confirme le coordonnateur aux communications de la Ville, Mathieu Pineault.

Il est d’ores et déjà assuré que la municipalité privilégie le secteur Mingan pour l’installation éventuelle d’une succursale. La présence de la Société des alcools du Québec et de la Société de l’assurance automobile du Québec sur le boulevard Laflèche, en plus de bureaux gouvernementaux, explique cette préférence. « C’est quand même un lieu névralgique », rappelle M. Pineault.

Le conseil municipal est en démarche pour modifier son règlement de zonage de manière, notamment, à le coller davantage à la réglementation québécoise en matière de cannabis. L’adoption des nouvelles règles est prévue en septembre.

« C’est que notre règlement de zonage, à la base, était plus sévère », souligne le porte-parole. On se souviendra qu’il avait été adopté avant que Québec ne dévoile ses balises pour encadrer le cannabis, que ce soit la vente, la production, la transformation et l’entreposage.

Le fait de rendre le règlement municipal moins restrictif ouvre la porte à un plus grand choix de terrains possibles.

Fait à noter, au moment de mettre sous presse, la SQDC n’avait toujours pas rappelé Le Manic.