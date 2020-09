Vélo de montagne : Elisabeth Martin 2e au classement de la Coupe du Québec

La saison de la Coupe du Québec est maintenant terminée et c’en fut une belle pour Elisabeth Martin. L’adolescente de Baie-Comeau a récolté une solide deuxième place au classement cumulatif et elle tout donné jusqu’au bout, même si elle savait que ses chances de rattraper la meneuse étaient nulles.

Les deux dernières courses de la saison, les sixième et septième, se sont tenues le weekend dernier dans les sentiers du Mont Sainte-Anne. Elle en a profité le samedi pour remporter sa première course de la saison, une épreuve sur circuit court qui se rapproche d’un critérium sur route. Le dimanche, elle a pris la deuxième place du cross country olympique.

À son arrivée au Mont Sainte-Anne, Elisabeth savait déjà que le premier rang était inaccessible, car la championne de la catégorie U13 féminine, Élodie Malois, avait raflé les quatre premières courses de la saison et le classement cumulatif considère les quatre meilleurs résultats.

La jeune Martin a donc profité des deux dernières manches pour rétrécir l’écart et conclure sa saison avec un cumulatif de 397,51 points, comparativement aux 400 points de la championne. Les points sont attribués selon l’écart en temps par rapport au meneur. Au cumulatif des sept courses, Élisabeth a récolté une première place, cinq deuxièmes places et une troisième.

Le frère aîné d’Elisabeth, Thomas Martin, a pour sa part atteint le 36e rang dans la catégorie U15. Il a pris part à six courses dans la saison (41e, 42e, 31e, 35e, 39e et 37e).

Dans la classe U11, le jeune Vincent Beaulieu a également pris part à six des sept courses de la saison. Après un début de saison qui laissait miroiter une place dans le top 10 (11e, 9e et 9e), Vincent a conclu la campagne avec des 12e, 14e et 13e places, ce qui lui a valu le 14e échelon au classement cumulatif.

Finalement, Jean-Simon Lajoie a participé à deux courses de la saison de la Coupe du Québec chez les U17 Experts. Il s’est respectivement classé 21e et 20e.