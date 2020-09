Ce jeudi 17 septembre, entre 11 h 30 et 13 h 30, la FTQ tiendra son activité de financement annuelle au profit de Centraide Haute-Côte-Nord/Manicouagan.

La collecte se déroulera aux intersections des boulevards Laflèche et Blanche, à Baie-Comeau. Pour la présidente du Conseil régional FTQ Haute-Côte-Nord/ Manicouagan, Joanie Fortin, le maillage entre le syndicat et Centraide « en est un de cœur puisque nous savons que nos efforts sont déployés par et pour les gens d’ici ».