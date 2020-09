Germain Gagnon reconnu coupable

Germain Gagnon, qui est poursuivi pour plusieurs cas d’agressions sexuelles sur mineures, a été reconnu coupable le 8 septembre dernier d’agression sexuelle sur une victime.

La sentence a été reportée au 11 décembre. Il est également en attente d’une décision dans un autre dossier toujours pour agression sexuelle. Celle-ci sera rendue le 16 octobre prochain.

Germain Gagnon, originaire de Port-Cartier, a été arrêté le 22 octobre 2019. Il aurait en tout commis une dizaine d’infractions de nature sexuelle entre 1988 et 1997 à Forestville et Port-Cartier. Les chefs d’accusation concernent des attouchements et des agressions sexuelles faits sur des mineurs.