TELUS et Ottawa débloquent 15 M$ pour la fiabilité d’Internet sur la Côte-Nord

Avec la crise provoquée par le nouveau coronavirus, le travail en ligne et l’utilisation d’Internet en général ont décuplé, dans la région comme ailleurs. Afin d’améliorer la fiabilité et la sécurité des services de télécommunications sur la Côte-Nord, TELUS et le gouvernement du Canada investissent 15 M$ pour déployer un câble sous-marin entre Sept-Îles et la Gaspésie.

Ainsi, advenant un bris sur le réseau principal, ce câble assurera une continuité des services d’Internet, de télévision et de téléphonie conventionnelle et cellulaire pour le secteur s’étendant de Baie-Comeau à Blanc-Sablon, lance TELUS dans un communiqué. L’entreprise et le gouvernement souhaitent que ces travaux soient complétés d’ici 2023.

« Avec la pandémie de COVID-19 et les contraintes de distanciation sociale, l’isolement a pris un tout nouveau sens », fait valoir le vice-président à la direction de TELUS, François Gratton.

« Cependant, les réseaux nous permettent de rester unis malgré la distance, et de virtuellement poursuivre nos activités (…). Avec le câble sous-marin, les liens de connexion seront encore plus robustes », a-t-il ajouté.

« La crise de la COVID-19 met en lumière l’importance cruciale d’un accès au monde numérique, plus que jamais auparavant », indique pour sa part la ministre fédérale des Femmes, de l’Égalité des genres et du Développement économique rural, Maryam Monsef. « Nous octroyons du financement pour améliorer continuellement l’accès à Internet haute vitesse pour celles et ceux qui vivent en région rurale, ce qui est synonyme de prospérité dans l’économie numérique. »