Diocèse de Baie-Comeau : les paroisses débutent leur campagne de financement

C’est sous le thème L’argent ne pousse pas dans les arbres… ni dans les clochers! que plusieurs paroisses nord-côtières tiendront leur campagne de financement du 23 septembre au 4 octobre.

« Les paroisses ont été fortement touchées par le confinement du printemps dernier. Elles ont dû fermer temporairement leur église et stopper leurs activités durant des mois. Elles ont ainsi perdu d’importantes sources de revenus provenant principalement des quêtes lors des célébrations, explique Mgr Jean-Pierre Blais, évêque du diocèse de Baie-Comeau. C’est pourquoi j’invite chacun et chacune à soutenir d’une manière spéciale sa paroisse durant cette campagne! »

« Grâce à votre don, votre paroisse pourra continuer à accompagner les couples qui se préparent au mariage, les jeunes et les adultes qui cheminent en catéchèse, les parents qui éduquent leurs enfants dans la foi, les familles endeuillées et les personnes plus fragiles, ainsi que les gens de tout âge qui vivent les sacrements, » poursuit Mgr Blais.

Pour réaliser leur mission, les paroisses doivent payer des salaires, des équipements, du matériel d’animation, sans oublier les frais de chauffage, d’entretien et de réparation des bâtiments. Avec les quêtes des célébrations de fin de semaine, la campagne de financement représente la plus importante source de revenus des paroisses.

« La situation financière des paroisses varie d’un endroit à l’autre mais elle est partout fragile, d’où l’importance de cette campagne de financement, » indique Mgr Blais.

Chaque communauté chrétienne mène sa campagne et en récolte les fruits. Elle utilise les moyens les plus appropriés pour son milieu. En tout, 17 000 feuillets seront distribués dans les prochains jours.

L’évêque remercie les centaines de bénévoles qui s’impliquent activement pour assurer le succès de cette campagne si essentielle à l’avenir des communautés chrétiennes. Les personnes désireuses de contribuer sont invitées à faire parvenir leur don directement à leur paroisse.