Place à la Journée d’action contre la violence sexuelle faite aux femmes samedi

La Manicouagan et la Haute-Côte-Nord souligneront la 39e Journée d’action contre la violence sexuelle faite aux femmes le samedi 19 septembre. Elle se déroulera sur le thème Courageuses de toutes façons… À notre façon!

Le Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel, le CALACS Lumière boréale, qui couvre le territoire s’étendant de Tadoussac à Baie-Trinité, organisera deux événements de mobilisation simultanés sur le coup de 14 h, l’un à Baie-Comeau et l’autre à Forestville.

Du côté de la Manicouagan, les gens sont invités à converger vers le cégep de Baie-Comeau, point de départ d’une marche qui les mènera jusqu’au centre Laflèche, où un chapiteau sera installé en façade de l’édifice.

« Je me disais que cette année, ce serait bien d’être dans un endroit vraiment visible », explique Laury Boulianne, agente de sensibilisation, de prévention et d’intervention dans les communautés.

Donc, sous ce chapiteau, il y aura « une prise de parole » en lien avec le thème. L’artiste Émilie Pedneault réalisera aussi une activité avec les femmes dans la même foulée.

Anna Fillion, de l’Annatelier, sera sur place pour animer des activités avec les enfants. « Je trouvais ça important de sensibiliser les enfants aussi », fait valoir Mme Boulianne.

Ensemble grâce à Zoom

Grâce à la plateforme de visioconférence Zoom, les personnes présentes à Baie-Comeau et à Forestville seront réunies virtuellement à compter de 15 h. Cette façon de parler d’une même voix, mais séparées d’une centaine de kilomètres, vise à montrer aux femmes que « même à distance, on peut se tenir et qu’on est là quand même », précise encore Laury Boulianne.

Également intervenante au CALACS, Jennifer Beaudry animera l’activité de mobilisation à Forestville, avec la collaboration de la Maison l’amie d’elle.

Là-bas, il est question d’une marche silencieuse sur le thème Brisons le silence, à compter de 14 h, dans des rues entourant le parc Centre-ville. « Sur le coup de 15 h, il y aura une prise de parole. On va commencer le live entre les deux (sites) », indique Mme Beaudry.

Elle parle de témoignages anonymes qu’elle livrera pour toutes celles qu’on a fait taire. « J’offre ma voix à moi. »