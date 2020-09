Papetière : le comité de relance rencontre PFR et le ministère de l’Économie

Le comité de relance de la papetière participera lundi, à Baie-Comeau, à une première rencontre réunissant des représentants de Produits forestiers Résolu et du ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI), plusieurs sur place et quelques-uns à distance grâce à la visioconférence.

Comme l’a expliqué le président du comité, Marcel Furlong, l’objectif de ce face-à-face sera de connaître les visions de PFR pour l’avenir de son usine de papier et les alternatives potentielles pour la diversification de la production.

Du côté du MEI, le comité vérifiera son intérêt à faire équipe avec PFR pour soutenir financièrement un éventuel projet d’innovation.

Selon M. Furlong, tous les membres du comité de relance devaient être présents à la rencontre de ce matin. Il est question des présidents des deux sections locales du syndicat Unifor et de leur représentant régional, Steeve Belzile, Christian Gagnon et Martin Dugas, du maire de Baie-Comeau, Yves Montigny et du député de René-Lévesque, Martin Ouellet.

« On espère savoir sur quoi on doit travailler et est-ce qu’il y a moyen de jumeler les différents intérêts pour une solution à court terme et à long terme », a mentionné le président du comité, en insistant sur le fait que la pérennité de l’usine est au cœur des préoccupations.