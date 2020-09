Orignaux et 138 : Martin Ouellet dépose une pétition pour améliorer la sécurité

Le député Martin Ouellet a déposé mardi matin à l’Assemblée nationale une pétition de plus d’une centaine de noms réclamant une intervention du ministère des Transports afin de sécuriser le tronçon de la route 138 entre l’accès à Pointe-Lebel et celui de Pointe-aux-Outardes.

Comme on le sait, cette section d’environ quatre kilomètres semble particulièrement attrayante pour la grande faune, comme les orignaux et les ours. Des accidents avec des animaux se sont d’ailleurs produits dans les dernières années.

En déposant la pétition, instaurée par Normand Foster et Chantal Vaillancourt, deux citoyens de Pointe-aux-Outardes, le député de René-Lévesque a soutenu que la demande au ministère des Transports est à l’effet de sécuriser le tronçon de la 138 entre le carrefour giratoire à la sortie ouest de Baie-Comeau et le chemin qui se rend à Pointe-aux-Outardes.

M. Ouellet, aussi leader parlementaire du Parti québécois, laisse le ministère juger de la meilleure façon de sécuriser ce tronçon. « Est-ce du grillage, des lampadaires ou de refaire la configuration de la route? », a-t-il questionné lors du court point de presse officialisant le dépôt de la pétition.