Transport aérien : la MRC ne se prononce pas

Après avoir envisagé accorder leur appui au projet de coopérative TREQ pour la mise en place d’une desserte aérienne panquébécoise, les élus de la MRC de Manicouagan ont finalement changé leur fusil d’épaule en optant pour une position neutre.

Un projet de résolution avait été préparé en vue de cet appui, mais le point a été retiré de l’ordre du jour de la rencontre publique du 16 septembre.

Questionné à ce sujet pendant la séance, le préfet Marcel Furlong a expliqué que les maires ont décidé d’attendre, car ils ne détenaient pas toute l’information nécessaire. « On n’est pas à la fine pointe de ce qui se passe. Le gouvernement du Québec serait peu enclin à encourager un nouveau joueur », a-t-il expliqué.

Les élus se sont rendu compte qu’à ce stade-ci, il était prématuré de se positionner en faveur d’un projet plus qu’un autre afin de trouver une solution durable pour assurer aux régions du Québec l’accès à un transport aérien fiable et abordable dans la foulée de l’abandon d’Air Canada de nombreuses liaisons.

« On va laisser TREQ faire ses représentations », a conclu M. Furlong.

Nombre suffisant de conteneurs

L’ajout de cinq conteneurs pour le recyclage et quatre de plus pour les ordures aux trois sites de dépôt des matières résiduelles du territoire non organisé (TNO) de la Rivière-aux-Outardes répond à la demande, mais reste toujours le problème des types de rebuts qui y sont déposés. C’est ce qu’indique la directrice générale de la MRC de Manicouagan, Lise Fortin, en citant en exemple des baignoires et des matelas laissés parfois sur place. La MRC a payé 13 255 $ plus les taxes à la firme J.M. Chantal, de Saint-Agapit, pour l’achat des neuf conteneurs.

Contrat à un ex-employé

La MRC de Manicouagan vient d’accorder à Ossama Khaddour, un ex-employé, un mandat pour la coordination, la supervision et le suivi de la réalisation du Plan régional des milieux humides et hydriques. L’ancien directeur à l’aménagement et à l’urbanisme agira à titre de consultant pour la finalité de ce plan réalisé au tiers et dont il a suivi les travaux dès le départ. Le mandat de M. Khaddour devrait se terminer à la fin de novembre avec la production du rapport.

Fondation Lucie et André Chagnon

La corporation Innovation et développement (ID) Manicouagan agira comme déléguée de la MRC de Manicouagan pour la gestion et l’administration du montant de 184 000 $ sur deux ans qui lui est dévolu dans le cadre de l’aide financière de 1,3 M$ accordée par la fondation Lucie et André Chagnon pour l’Entente de partenariat de la Table Santé-Qualité de vie de la Côte-Nord. Cette entente couvre les six MRC de la région. Dans chacune, un coordonnateur doit être embauché.