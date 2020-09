Pneus & mécanique Côte-Nord change de mains

Pneus & mécanique Côte-Nord du boulevard Laflèche à Baie-Comeau a de nouveaux propriétaires. André Morneau s’associe à Martin Caron et Éric Tremblay, tous deux à l’emploi de l’entreprise, pour reprendre le flambeau.

Celui qui se dit à la retraite depuis près d’une dizaine d’années après avoir été copropriétaire des Pétroles MB investit dans un nouveau domaine d’activité, mais prévient qu’il laissera carte blanche à ses partenaires pour tout ce qui entoure la gestion.

« Dans un avenir assez rapproché, ça va être juste à eux deux. Je n’ai pas acheté ça pour moi, j’ai acheté ça pour eux », souligne celui qui est le beau-père de l’un de ses associés, Éric Tremblay. La conjointe de ce dernier entrera bientôt en poste dans l’entreprise.

Il y a quelques années, M. Morneau aurait bien voulu faire équipe avec des investisseurs du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour relancer le commerce, connu sous le nom Centre de pneu GCR avant que la bannière disparaisse de la carte au Québec, mais l’intérêt n’était pas là pour eux.

Depuis le 1er septembre, la donne a changé. André Morneau est devenu copropriétaire avec MM. Caron et Tremblay, deux hommes qui, dit-il, « sont venus au monde là-dedans », en faisant référence au secteur d’activité.

Selon lui, les investisseurs de la région voisine se sont aperçus qu’il n’était pas facile de gérer à distance. « C’est sûr qu’ils sont loin. Quand t’es loin comme ça de tes profits, c’est assez dur », précise M. Morneau. Il ajoute que la pandémie n’a pas aidé non plus et que les grands patrons n’étaient pas venus sur place depuis presque un an.

Pneus & mécanique Côte-Nord est la seule entreprise dans le domaine à Baie-Comeau à posséder toutes les marques de pneus, selon ses copropriétaires. « On les a tous, du plus petit au plus gros », soutient d’ailleurs Martin Caron, en notant desservir notamment le secteur des camions lourds, du génie civil, de l’industriel et de la machinerie agricole.

Immobilier

Au cours de la dernière décennie et pendant qu’il était à la retraite, comme il décrit lui-même cette période, André Morneau n’est pas resté inactif, loin de là.

L’homme d’affaires en a profité pour se lancer dans l’immobilier. Il a fait construire deux immeubles à condos locatifs sur la rue Mingan, est devenu propriétaire d’un immeuble commercial avec cinq locataires sur le boulevard Laflèche et a investi dans l’entreprise Toiles MSN. Il est aussi demeuré propriétaire de deux véhicules de taxi.

Comme retraite, mettons qu’on a déjà vu plus paisible!

Investir à Baie-Comeau

Originaire des Escoumins, André Morneau s’est installé à Baie-Comeau au début des années 80. Comme il le raconte, il a fait son argent chez nous et il trouve important de le réinvestir chez nous.

« Le monde est bien content, car là, l’argent va rester à Baie-Comeau. Moi, j’ai fait mon argent à Baie-Comeau et je le redistribue à Baie-Comeau », lance-t-il. Ses deux immeubles à condos locatifs, il dit les avoir bâtis pour ses deux filles. « Elles vont en avoir chacune un », conclut-il.