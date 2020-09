Il faut limiter ses contacts sociaux au minimum, demande le ministre Dubé

Le ministre de la Santé et des services sociaux, Christian Dubé, et le Dr Horacio Arruda, directeur national de la santé publique, demandent à tous les Québécois de réduire leurs contacts sociaux au minimum, peu importe le code d’alerte de leur région.

« Si on continue comme cela, (avec des hausses de cas significatives) on va rentrer dans le mur », a commenté M. Dubé lors du point de presse du 24 septembre, qui indique aux Québécois d’éviter les soupers entre amis au restaurant, les barbecues et les fêtes.

« Oui, on peut aller au travail et à l’école, mais on s’en tient au minimum, donc on doit s’en tenir aux contacts qui sont vraiment nécessaires dans les prochaines semaines. Il est possible d’aller au restaurant, mais il faut y aller en couple ou avec un collègue. Je crois qu’il est préférable d’oublier ses plans pour le week-end de l’Action de grâces pour s’assurer de passer un beau Noël. »

Le Dr Arruda soutient qu’il faut «diminuer les contacts sociaux de façon significative afin d’empêcher la transmission communautaire. Si vous avez des symptômes, il est important de demeurer chez soi durant le délai où vous attendez le résultat. C’est aussi important de collaborer lorsque vous recevez des appels de la santé publique afin de nous aider. »