Pas de Cinoche en 2021

Devant la fatalité, le Festival du film international de Baie-Comeau n’avait pas le choix. L’organisation a annoncé mardi en fin de journée qu’elle annulait l’édition 2021 de Cinoche, qui devait se dérouler du 14 au 24 janvier.

« La résurgence des cas de COVID-19 dans la région et à l’échelle de la province rend le contexte très précaire et imprévisible et ne laisse d’autre choix à l’organisation du festival de repousser son événement, habituellement hivernal, à une date ultérieure indéterminée », affirme le festival dans un communiqué.

Le comité organisateur assure qu’elle a bien tenté, de concert avec le propriétaire du Ciné-Centre, d’adapter l’événement pour répondre aux consignes sanitaires, mais « la gestion des déplacements et de la distanciation physique entre les festivaliers, qui se comptent par milliers, aurait été un défi de taille notamment dans les files d’attente, à la sortie des salles et dans les toilettes publiques, tous des lieux concentrés dans une aire restreinte », fait-on valoir.

Faisant partie du paysage culturel baie-comois depuis 33 ans, le festival indique en terminant qu’il amorcera sous peu une évaluation des possibilités qui s’offrent à lui dans les circonstances « afin de revenir en force et d’en mettre plein la vue, lorsque le moment sera opportun ».