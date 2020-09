Le cégep obtient un demi-million $ pour faire face à la pandémie

Le cégep de Baie-Comeau vient d’obtenir un budget additionnel et non récurrent de près d’un demi-million de dollars pour faire face aux coûts inhérents à la pandémie de COVID-19 tout en soutenant la réussite des étudiants.

Les 497 667 $ obtenus sont attribués pour l’achat de matériel d’entretien et de désinfection ainsi que de matériel de protection, que ce soit des masques de procédure, des visières et des lunettes de sécurité que l’établissement doit fournir à ses étudiants et son personnel, explique Isabelle Savard, coordonnatrice au service des communications, de la promotion et du développement international.

Une partie de la somme doit aussi être investie dans des équipements informatiques destinés à l’enseignement à distance et aux rencontres en ligne. Parmi les autres secteurs couverts, on peut aussi penser à la sécurité, l’aide financière aux étudiants et l’ajout de ressources d’encadrement pédagogique et psychosocial.

Les fonds consentis au cégep de Baie-Comeau tiennent compte de différents paramètres financiers et en lien avec la clientèle étudiante. Cet ajout fait passer à 18 890 055 $ son budget de fonctionnement 2020-2021.

Légère baisse de clientèle

Parlant de clientèle, selon les données officielles au 21 septembre, le cégep compte 598 étudiants par rapport à 621 à la même date en 2019 et à 638 en 2018.

Faut-il rappeler que des prévisions ministérielles de 2013 basées sur des données démographiques estimaient le nombre d’étudiants à 422 pour l’automne 2020. Les efforts dans la promotion et le recrutement ont permis de déjouer ces prévisions.

Une partie de la baisse de l’automne 2020 trouve son origine du côté de la clientèle de l’international, pour qui il n’y a rien de facile en raison de la pandémie. De la quarantaine de nouveaux étudiants qui s’étaient inscrits, une dizaine se sont désistés. Isabelle Savard indique que « certains ont tout simplement décidé de reporter leur projet d’études à l’an prochain. »

Trente-deux autres ont cependant gardé le cap et suivent leur formation à distance d’ici à ce que leur entrée au pays devienne possible. La plupart d’entre eux étudient en Technologie forestière et en Techniques d’aménagement cynégétique et halieutique.