Alerte COVID : une application pour alerter ceux qui ont côtoyé de près une personne atteinte par la COVID-19

Le premier ministre François Legault a invité les Québécois à télécharger l’application Alerte Covid, mise en ligne par le gouvernement canadien et qui permet de retracer les personnes qui auront côtoyé de près les personnes testées positives à la COVID-19.

François Legault s’est d’ailleurs inscrit en direct lors du point de presse de 17 h lundi, une démarche qui ne lui a pris que quelques secondes.

L’application permettra d’ajouter un outil dans la lutte au virus et ne remplacera pas le traçage déjà en vigueur à la Santé publique, selon le premier ministre qui s’est fait rassurant quant à la protection des données personnelles.

« Ni la santé publique, ni le gouvernement, ni vos contacts vont pouvoir savoir où vous êtes ou qui vous avez rencontrés dans les dernières semaines », a-t-il martelé.

L’inscription est sur une base volontaire et « complètement anonyme », a réitéré M. Legault. « L’application permet de dire « Si vous attrapez la COVID, vous appelez au centre d’appels, ils vous donnent un code, vous rentrez le code dans l’application et toutes les personnes qui ont été à moins de deux mètres de vous dans les dernières semaines vont recevoir une notification. Personne ne va savoir que ça vient de vous. C’est une façon de sauver des cas, de ralentir la transmission », a ajouté le PM.

« C’est un geste important qu’on demande aux Québécois de poser en téléchargeant l’application», a ajouté le Ministre délégué à la Transformation numérique gouvernementale Eric Caire, vantant la sécurité de cette application.

« Cette application a été testé par Blackberry, le gouvernement de l’Ontario, le gouvernement fédéral et le Centre gouvernemental de cyberdéfense du Québec pour s’assurer qu’elle était sécuritaire. On dit souvent que le risque zéro n’existe pas, mais si le risque zéro existait, cette application est ce qui s’en rapproche le plus », a insisté M. Caire.

Comment l’application fonctionne

L’appli utilise des signaux Bluetooth pour échanger des codes aléatoires avec des appareils à proximité qui ont aussi l’appli installée. Si quelqu’un avec qui vous avez été en contact étroit reçoit un diagnostic positif à la COVID-19, il recevra une clé à usage unique fournie par un professionnel de la santé local qu’il pourra entrer dans l’appli. Vous, et tous ceux qui ont passé du temps (plus de 15 minutes, à moins de 2 mètres de distance, depuis les 14 derniers jours) à proximité de cette personne recevrez alors une notification via l’appli vous informant de votre exposition potentielle au virus.

Source: https://www.canada.ca/fr/sante-publique