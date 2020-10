Les randonneurs récupérés sains et saufs

Les trois randonneurs bloqués au lac Walker de la Réserve faunique Port-Cartier/Sept-Îles ont été récupérés à 16h30. En effet, la météo a empêché le sauvetage par hélicoptère des membres des forces de l’ordre les ont donc récupérés par voie de terre.

La Sûreté du Québec (SQ) a reçu un appel sur les coups de 23 heures hier soir (6 octobre) au sujet de trois personnes qui se seraient retrouvées bloquées de nuit au lac Walker.

Un hélicoptère de la SQ a été détaché sur place, mais en raison du brouillard, il n’a pu s’approcher suffisamment pour leur porter secours ce qui a obligé les secours à trouver une autre solution. Ils sont donc de retour sains et saufs mais épuisés par leur aventure.

Sur le groupe Facebook Randonnée sur la Côte-Nord du Québec, Jean-Pierre Larivée confie leur avoir parlé et précise qu’ils seraient « sans expérience, sans matériel adéquat de survie ni même d’eau ou de nourriture, sans aucune préparation avant le départ » et « ils auraient emprunter un sentier fermé en raison de la chasse et non adapté à leur niveau ». Affaire à suivre…