Ansons repêché par Pittsburgh

Après Nathan Légaré l’an dernier, les Penguins de Pittsburgh ont de nouveau regardé dans la cour du Drakkar de Baie-Comeau pour leurs choix au repêchage. Cette fois, ils ont sélectionné l’attaquant letton Raivis Kristians Ansons.

Le numéro 55 du Drakkar a été choisi au cinquième tour, 149e au total, à ce repêchage de la Ligue nationale de hockey, tenu de façon virtuelle. Ansons a été le seul porte-couleur de l’équipe locale à être sélectionné.

Au total, 19 joueurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec ont été repêchés mardi et mercredi, dont cinq en première ronde.

Outre le tout premier choix, Alexis Lafrenière, désormais membre des Rangers de New York, on retrouve Dawson Mercer (18e, New Jersey), Hendrix Lapierre (22e, Washington), Justin Barron (25e, Colorado) et Mavrik Bourque (30e, Dallas).