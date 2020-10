Nouvelles formations pour les aînés de l’ouest de la Côte-Nord

Les aînés et personnes retraitées de Baie-Comeau à Sacré-Coeur-Tadoussac, pourront bonifier leurs connaissances informatiques et numériques grâce à une offre de formations variées entièrement gratuites, déployée grâce au partenariat conclu entre le Centre d’éducation des adultes (CÉA) de l’Estuaire et la FADOQ-Région Côte-Nord.

Ce premier volet ayant pour objectif d’approfondir les connaissances des personnes du troisième âge en informatique et numérique, sera réalisé grâce au programme PING! offert par le Forum jeunesse Côte-Nord.

« Des formations plus avancées sur les logiciels de la suite Office, l’utilisation d’une tablette, la citoyenneté numérique et tout ce qui entoure les médias sociaux, les fausses nouvelles et les sources d’informations fiables pourraient, par exemple, être accessibles aux personnes intéressées », précise Patricia Lavoie, agente aux communications de la Commission scolaire de L’Estuaire.

Cette offre dédiée aux personnes aînées, fait suite à un expérience concluante vécue au cours de la dernière année au Château Baie-Comeau.

Des ateliers visant à favoriser la santé cognitive des aînés seront également dispensés ultérieurement aux membres de la FADOQ-Région Côte-Nord. La formation Regard sur l’actualité leur sera également offerte ainsi que l’accès à un club de lecture.

La directrice-générale de la FADOQ-Région Côte-Nord, Claudine Émond, espère étendre ce type d’alliance au reste de la Côte-Nord.

Aussi, les formations proposées aux membres de la FADOQ seront également disponibles pour l’ensemble de la population du secteur visé. Les gens pourront d’ailleurs s’y inscrire aussi bien en petit groupe que sur une base individuelle et le CÉA s’adaptera aux disponibilités des participants en proposant des cours le jour, mais aussi en soirée ou même à distance. Les ateliers pourront se dérouler tant dans les locaux de la FADOQ partout sur le territoire que dans ceux du Centre d’éducation des adultes à Bergeronnes, Forestville, Pessamit ou Baie-Comeau. Il est possible de s’inscrire dès maintenant et une première cohorte débutera dès que quelques personnes seront inscrites.

Plus de détails dans l’édition du 14 octobre 2020