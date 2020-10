La Côte-Nord aura son salon de l’emploi virtuel

Le virtuel étant un concept désormais bien saisi par la grande majorité des gens depuis le début de cette pandémie qui n’en finit plus, la Chambre de commerce et d’industrie de Manicouagan (CCIM) et la Chambre de commerce de Sept-Îles se sont alliées pour concocter la première édition du Salon de l’emploi virtuel de la Côte-Nord.

L’événement, qui se tiendra du 2 au 6 novembre, s’adresse donc aux entreprises des MRC de Manicouagan et de Sept-Rivières. Ce salon virtuel sera accessible à tous les chercheurs d’emploi de l’ensemble du Québec.

« Il y a une rareté de main-d’œuvre dans plusieurs secteurs d’activité et pour plusieurs entreprises, c’est nécessaire de recruter rapidement de la main-d’œuvre spécialisée », indique la directrice générale de la CCIM, Myreille Lalancette.

« Il y a bien sûr les services d’Emploi-Québec et d’Émersion, mais le salon virtuel donne une plus grande fenêtre d’opportunité pour que les emplois disponibles soient connus », ajoute-t-elle.

« L’approche virtuelle est aussi pour essayer d’intéresser les gens de l’extérieur de la région, car on s’entend qu’il y a une bonne baisse démographique ici, enchaîne la directrice. On a donc fait des placements web ciblés dans des endroits où le taux de chômage est élevé. On est aussi affiché dans les quatre centres pour immigrants de Montréal, et dans Place aux jeunes partout au Québec. »

Les deux chambres estiment aussi que ce salon de l’emploi virtuel offre aux employeurs « une plateforme interactive qui regroupe les avantages d’un salon conventionnel tout en permettant d’optimiser un temps précieux et d’économiser sur les moyens dédiés à la recherche des candidats ».

Ateliers et conférences

Durant ces cinq jours, une programmation d’ateliers et de conférences sera offerte aux participants. Pour les chercheurs d’emploi, ils auront droit à une programmation qui leur permettra de découvrir tous les avantages à venir s’établir sur la Côte-Nord.

Quant aux employeurs, ils pourront participer à des ateliers sur plusieurs aspects de la gestion des ressources humaines, un volet rendu encore plus compliquée par la pandémie de COVID-19. Ces ateliers seront préparés par le réseau RH de la MRC de Sept-Rivières.

Finalement, la semaine précédant le Salon virtuel de l’emploi, l’Université du Québec à Rimouski offrira aux employeurs une formation sur le recrutement à distance, question de bien les préparer à ce qui les attend du 2 au 6 novembre.

On peut suivre ce lien pour s’inscrire à l’événement ou en apprendre plus long.